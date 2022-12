Muchas personas no cocinamos nuestros propios frijoles porque no tenemos una olla de presión. Tampoco hacemos caldo de res porque toma todo el día y así me podría ir con una infinidad de pretextos para privarnos de delicias simplemente por no tener esta súper herramienta de cocina.

A veces no la tenemos porque… pues no hemos juntado el presupuesto, pero muchas otras porque le tenemos miedo.

Aquí te dejo unos consejos sobre la olla de presión que ayudarán a tenerle confianza:

¿La olla de presión explota?

Eso ya quedó en la era de las viejísimas versiones. La olla de presión moderna cuenta con medidas de seguridad que previenen los accidentes. Por ejemplo, tienen tapa que bloquea la posibilidad de abrirla cuando está caliente.

Otro mito sobre las ollas y cacerolas: el teflón está en todos lados

Yo sí había escuchado que el teflón es malo. Este es el genérico que utilizamos para llamar al PFOA, pero en realidad es una marca. El polietraflouruetileno es un químico sintético que recubre una amplia diversidad de productos ya que crea una superficie antiadherente que es además, impermeable. Esto se utiliza en productos tanto del hogar como médicos. En 2020 la Unión Europe prohibió el uso del PFOA en sartenes, pero desde antes, marcas como T-fal utilizan recubrimientos antiadherentes extradurables que no son teflón.

Por eso, es mejor asegurarnos de que lo que usamos es de buena calidad, ¿no creen?