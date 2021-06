Día del Padre: festéjalo con el accesorio que destaque su personalidad

Crear momentos inolvidables en la memoria de aquella persona tan importante en tu vida, que te ha visto crecer, desarrollarte, perseguir tus sueños y alcanzarlos, es de los mejores regalos que puedes hacerle este Día del Padre.

Él merece ser celebrado este y todos los días, porque es quien te ha acompañado en momentos importantes como el primer día de clases, la primera vez que conociste el mar, el que te enseñó a andar en bicicleta, te consoló cuando tuviste tu primera discusión amorosa y quien se dormía hasta tarde contándote historias fantásticas para que pudieras tener sueños tranquilos.

Tu mejor amigo, tu padre, es una figura de respeto y admiración, que además de impulsarte a crecer y divertirse contigo en los momentos más inoportunos, es sabio y experimentado si se trata de aconsejarte para brindarte calma.

Por eso y más, merece un regalo que lo haga sentir único. En los accesorios puedes encontrar una opción sutil y elegante para recordarle cuánto lo admiras; una combinación perfecta para reflejar esa forma de ser seria y sabia de tu padre y al mismo tiempo divertida y creativa que lo convierten en un ejemplo para ti.

Por encima de los relojes, que comúnmente son asociados con los accesorios masculinos, las pulseras son el elemento must have de la joyería para hombres: son perfectas para cualquier look y/o evento, y un accesorio estratégico.

A continuación, los expertos de Joyerías BIZZARRO te comparten cuatro buenas razones para complementar el outfit de esa persona que tanto quieres con alguna pieza de joyería como son las pulseras:

Destaca su elegancia. Más allá de usar traje y corbata todo el tiempo, el atuendo habla de quienes somos mucho más de lo que creemos, ya sea con jeans o con pantalones, el estilo marca la diferencia. Tu papá puede verse elegante con la combinación de las prendas correctas y los accesorios que brinden esa frescura masculina.

Reconoce su estilo. Este refleja quienes somos, es por eso que la imagen que proyectamos dice mucho sobre lo que llevamos dentro, marca la pauta a la hora con el accesorio que destaque el garbo que tanto admiras de tu papá. Una pulsera delgada de oro es la opción.

Resalta su masculinidad: Tu padre tiene el equilibrio perfecto entre delicadeza y fuerza. Sabe cuándo ser valiente y cuándo ser tierno y compresivo. Esa combinación entre algo sútil y algo más llamativo puedes encontrarlo en una pulserá de caucho y oro.

Enaltece su carácter. Nuestra naturaleza nos hace ser únicos, aquellos rasgos y cualidades nos identifican y dan reconocimiento. El carácter también se viste, es importante que los elementos que tengan las pulseras manifiesten los rasgos de Papá, elige algo personal.

Las raíces de oro de tu padre son la herencia que te ha dejado, pues todo lo aprendido de él ha forjado tu carácter, sembrando en ti todo el amor y experiencia para que logres lo que sueñas, siendo espectador y fan de cada éxito que alcanzas, así que este Día del Padre es la ocasión ideal para rendirle homenaje y regalarle un momento de felicidad.

Aprovecha esta celebración para salir de la rutina a la hora de adquirir el regalo perfecto; no olvides que puedes voltear hacia los accesorios que hoy en día están en tendencia, y que BIZZARRO tiene para ti, los puedes encontrar en la colección “Raíces de oro”, que incluye seis pulseras que mezclan la flexibilidad del caucho y la elegancia del oro de 14 kilates ideales para papá.