El océano de influencers, key opinión leaders y creadores de contenido es tan inmenso como el de los siete mares. ¿Cómo poder destacar sin dinero ni agencias detrás de nosotros?

“La respuesta es la autenticidad, compartir lo que te gusta y te apasiona sin buscar la notoriedad y lose seguidores como objetivo”, dice el estratega digital de la agencia DobleuEse Carlos Flores.

“Las estrategias profesionales que manejamos las agencias se basan en constancia y congruencia del contenido pero igualmente van alineadas a lo orgánico y lo real, a que la gente se sienta identificada, inspirada o que le ofrezcas algo que aprender; lo mismo funciona con los usuarios que no venden productos”, apunta Carlos.

¿Cuál nicho es el tuyo?

En este sentido, todas podemos ser influencers y si quieres ponerte “afuera”, en el mercado, ha aterrizado en México la plataforma Influur, que abrió en Miami en 2020 bajo el auspicio de la actriz de Hollywood Sofía Vergara, Seguramente habrá alguien que te siga e interactúe contigo constantemente; esto mismo aplica con las marcas y agencias que buscan creadores de contenido alineados a los valores de su marca, y lo que buscan no son necesariamente grandes estrellas virales.

No tienes que ser Kimberly Loaiza (la mexicana con más seguidores en RRSS) o Kendall Jenner, recientemente contratada por L’Oréal Group como su nueva embajadora global. Sólo contéstate esta pregunta: ¿Cuál es tu marca personal y qué proyecta? A partir de esa respuesta sabrás cuál es el ADN de tu contenido.

La nueva app para influencers

De acuerdo a Influencer Marketing Hub, crear un contenido que resuelva una necesidad en un nicho específico (cocina, bienestar, astrología, noticias, maternidad etc), genera influencing marketing en automático, pues hay constancia que genera lealtad.

Si quieres ser influencer profesional, puedes acceder a Influur, la app creada por cuatro mujeres latinoamericanas que trabajaban en los medios de comunicación masivos y decidieron profesionalizar el tema del influencing marketing en Latinoamérica. Su inversionista ángel fue nada menos que Sofía Vergara y en 2020 la lanzaron en Miami; por fin llega a México y ya trae a clientes corporativos importantes, que buscan un catálogo de infuencers a la carta.

A diferencias de otras apps o agencias existentes en el mundo, es que esta funciona como bolsa de trabajo; los creadores ven las ofertas y el pago, el tipo de contenidos que deben entregar y a partir de ahí se postulan. También pueden ofrecer propuestas y paquetear posteos; ellos también deben poner el costo por sus servicios de branded content.

¡Tú también puedes ser influencer!

Esto se vuelve transparente y útil para creadores y marcas, pero además te da la oportunidad a ti, mujer que no eres celeb, que no conoces a nadie en el mundo del marketing digital y que no eres parte de una agencia, a ponerte en el mercado del influencing marketing y acceder a colaboraciones e intercambios.

Lo único que tienes que hacer es bajar la app, darte de alta y esperar a ser verificada y aceptada; el tiempo de espera es de 5 días a dos semanas.

Después de todo, si Kimberly Loaiza se hizo famosa de la nada, ¿tú por qué no?

https://www.influur.com/

Imagen de Freepik