Las cejas y los labios son los protagonistas de nuestra cara, por eso, tenemos que cuidarlos con los procedimientos adecuados, como es la micropigmentación y maquillajes semipermanentes.

La micropigmentación: ¿Qué es?

La micropigmentación un tratamiento de belleza no invasivo, buscando perfeccionar la forma, tamaño y volumen de la ceja, en donde se implanta color mediante micro cortes elaborados con una navaja estéril que simula el vello real, un tratamiento que se realiza en poco tiempo y sin embargo tiene gran durabilidad.

Gracias a las innovaciones de belleza, hoy día podemos contar con muchas técnicas y Lizeth Ayala, Master assistant en las disciplinas de Phibrows y Latinbrows, también artista certificada en Boldbrows, PowderBrows, Phicontour y PhiRemoval, explica lo último en cuanto a las técnicas más demandadas del momento.

Técnicas de maquillaje semi permante

Microblading Phibrows/Boldbrows

Esta técnica no es como un microblading convencional donde todos los trazos van en un sólo sentido, aquí se busca imitar el crecimiento natural para lograr resultados híper realistas con un diseño clásico y a la vez prolijo para quienes buscan alta definición y estructura en sus cejas.

Puede llevar sombreado si se desea dar efecto visual de mayor densidad de vellos cuando el cliente no tiene tanta ceja natural.

Microblading Messybrows

Técnica pelo a pelo que se distingue por la sofisticación de sus trazos “despeinados” que igualan la sincronía del vello natural para brindar efectos orgánicos y naturales. Da más libertad al diseño y respeta la estructura original que posee cada persona, entre menos se depile es mejor, eso sí, sin cruzar la línea de lo estético con lo grotesco, buscamos destacar facciones no endurecerlas.

Microblading Powderbrows

Técnica de sombreado de cejas que se realiza con maquina digital o rotativa, la gente cree que se trata de tatuaje, sin embargo es micropigmentación semi permanente al igual que el microblading, solo que en vez de realizar trazos con navaja se realizan micropuntos o pixeles que al juntarse darán ese efecto polvo como si se hubieran maquillado con sombra.

Ideal para quienes gustan de un look más sofisticado y para quienes no pueden prescindir de maquillaje ni en el gym sin verse muy recargadas de color.

Latinbrows

Es mi técnica estrella y de la cual estoy perdidamente enamorada, si me preguntan cual es la que más me gusta hacer, respondería mil veces que Latin, y si, es la más compleja, difícil y elaborada, tal vez por eso me apasiona, porque logra fusionar lo mejor del microblading con lo mejor del efecto polvo en su estructura, me permite plasmar mi esencia como artista a través de trazos más orgánicos y pixeles más maquillados, logrando un balance de la ceja maquillada pero que no se vea que esta maquillada. Es el

punto de equilibrio entre los dos mundos del pelo a pelo y shading.

Phicontour

Es el nombre que se le dio a dos de las más importantes disciplinas del maquillaje semi permanente: delineado de ojos y micropigmentación de labios.

Bajo esta metodología de Phiacademy logramos realizar maquillaje semi permanente en ojos con eyeliner clásico, babyliner (delineado sutil) o lashliner (punteado de pestañas) y maquillaje semi permanente en labios como full lips (efecto labial), acuarela lips (efecto degradado) y babylips (un toque ligero de color).

La mejor opción para quienes no desean seguir invirtiendo tiempo en su maquillaje cotidiano.

Antes y después, ¡enamórate de la micropigmentación!

Maquillaje semi permanente de labios

Este procedimiento de belleza consiste en dar un efecto de más relleno y una apariencia perfecta y natural. Asimismo, las personas que deciden maquillar sus labios, por lo general buscan corregir cualquier defecto y que estos luzcan mejor, según los rasgos faciales.

Fuente: Lizeth Ayala