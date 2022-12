El minimalismo y la vida minimalista se ha popularizado muchísimo. Por un lado la estética clean ha influido y por el otro, su antagonista el maximalismo es un peligro inminente para nuestro medio ambiente. Por ello, ¿qué te parece intentar este reto de minimalismo por un mes? Puede que termines adoptándolo en tu día a día. Ok, si crees que diciembre no es el mejor mes para hacerlo, ve la lista y verás que no es tan difícil como parece. Eso sí: cada mes es ideal para comenzar o, mejor aún: ¡vuélvelo una rutina!

Reto de minimalismo

1 Día: Sin tecnología

2 Día: Medita por 15 minutos

3 Día: Depura tu vida digital

4 Día: No te quejes hoy

5 Día: Identifica tus 3 o 6 prioridades

6 Día: Rutina o ritual en la mañana

7 Día: Optimiza tu lista de lecturas

8 Día: Disfruta de tu soledad

9 Día: Reduce tu colección de artículos de belleza

10 Día: Sin correos ni redes sociales hasta después de la comida

11 Día: Evalúa tus compromisos

12 Día: Define tus objetivos para este año

13 Día: Limpia tu clóset

14 Día: Toma la iniciativa de aprender una nueva habilidad

15 Día: Examina tus hábitos diarios

16 Día: No compres nada por 24 horas (incluyendo regalos)

17 Día: Enfócate en tareas simples

18 Día: Sal a caminar

19 Día: No mires series ni tv. En vez de ello, lee

20 Día: Desconexión de tecnología

21 Día: Crea una rutina antes de dormir

22 Día: No te maquilles

23 Día: Identifica lo que te estresa

24 Día: Agradece

25 Día: No planees nada para este día

26 Día: Limpia los cajones de alguna habitación

27 Día: Deja ir algún objetivo

28 Día: Silencia todas las notificaciones de tu cel

29 Día: Evalúa tus últimas 5 compras

30 Día: Dona cosas que ya no utilices

El minimalismo no sólo tiene que ver con los objetos. Se trata de depurar y simplificar tu vida, de reconectarte más con la naturaleza y el lado simple de todo. El minimalismo es una línea, mientras que una vida normal en la época de globalización tiende a ser un nudo enmarañado. A veces hace falta soltar ese nudo para ver las cosas buenas de la vida.

¿Qué tal este reto de minimalismo? ¡Comienza ahora!