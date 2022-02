Elizabeth Woolridge Grant, o mejor conocida como Lana del Rey, es una mujer que marcó a toda una época. Fue así tanto por su estilo como por lo que transmite en sus letras. Su álbum Born to Die cumplió su décimo aniversario el 27 de febrero y es toda una joya que revolucionó la industria musical.

Cultura

Lana del rey nos dio momentos y objetos icónicos que marcaron tendencia. ¿Quién no recuerda la clásica corona de flores, tan popular en su momento? Los tiempos de antaño jugaron un papel importante, ya que sus videos se encuentran ambientados en los años 50 y 60 de Estados Unidos.

La cultura pop fue también una gran influencia en Born To Die. Lana del Rey puede ser considerada como la reina de la cultura indie hipster tan predominante de la época. Todo aquel que siguió dicha corriente recuerda a este álbum con mucho cariño y encima de un pedestal.

Críticas

A pesar de la belleza del álbum tanto por dentro como por fuera (las imágenes y el disco blanco estampado de rosas) las críticas no faltaron. Se dice que lana del Rey incitó a la cultura de romanización de relaciones tóxicas con el álbum Born To Die.

Podemos conseguir canciones como Off to the races que hablan sobre una obvia relación tóxica entre un hombre mayor y una joven menor de edad. El romance es notablemente obsesivo sí, pero este y muchos otros temas del álbum trata sobre las vivencias de Lana las cuales no siempre serán positivas.

Born To Die

El álbum fue un precedente en la carrera de Lana y podemos ver mucho de ese estilo en los siguientes como Ultraviolence. No significa que la artista no haya evolucionado, al contrario, mantiene a su música como algo inmortal, que nunca morirá ni será olvidado.

