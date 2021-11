Los mocasines inicialmente fueron un modelo de zapato exclusivamente para hombres, pero gracias a los avances de la moda, ahora hay cientos de modelos femeninos que se adaptan a todos los estilos.

Es hora de que le pierdas el miedo a los mocasines, no te verás masculina, de hecho hay un montón de razones por las que deberías comprar un par si todavía no lo has hecho.

12 razones para que compres mocasines si aún no lo haces

No necesitarás tacones para verte formal, pues son clásicos y elegantes. No importa la temporada del año o la ocasión, quedan bien con todos los outfits. Si quieres lucir sofisticada, presiona el botón “mocasines”. Ideal para ir al trabajo y mantenerte cómoda y con estilo todo el día. Los hay con plataforma si lo tuyo son las alturas. Puedes agregar un par de calcetines si está haciendo frío. Para lograr un look europeo son ideales, te verás súper fashionista. Si piensas que son aburridos, prueba comprando de distintos colores o metalizados. Sin importar la edad que tengas, va bien con todas y con todo. Para las que intentan probar cosas nuevas, unos mocasines te ayudarán. Estilizan de manera increíble y al instante. Tener un par en el clóset te sacará de apuros más de una vez.

Una vez que te acostumbres a ellos no querrás dejarlos ir, te lo aseguro.

