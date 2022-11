Cambió la temporada y si te obsesiona estar a la moda con las últimas tendencias te compartimos los básicos que puedes incluir en tu guarda ropa y que, combinados, te harán resaltar tu imagen. Checa en redes sociales como puedes combinar estas prendas y lo mejor es que muchas te van a durar algunos años mas:

PRENDAS DE VINI PIEL: los favoritos son los leggins, pero para este otoño-invierno ya puedes incluir joggers, vestidos, cazadoras, faldas, camisas, tops, chamarras y no solo en negro; las prendas en vini piel en colores son lo más, úsalas con telas en contraste de textura como jersey, encaje, y seda.

Look de Bershka

TOPS BÁSICOS: sin mangas, lisos de algodón o con textura en canalé, los puedes combinar con todo y debajo de todo, los tonos dominantes son los neutros: beige, camel, café, gris, blanco y negro; pero aún aplica el color block y los neón.

VESTIDOS LENCEROS O FALDAS DE SATíN: sí, busca ese vestido que parece un camisón lujoso y úsalo con una camisa básica debajo; un sweater de cuello alto; botas vaqueras, de combate o plataformas. Si apuestas por un look mas casual úsalo con chamarra tipo biker y tenis.

LENTEJUELAS: con el frío y las noches largas los brillos se valen todo el tiempo y a toda hora. Tú decides. Un chaleco, una blusa, los pantalones y/o la falda completos y en cualquier tono. Busca prendas de calidad porque si no las lentejuelas o las aplicaciones se caen. Ideal que tengan forro para que no piquen y no lastimen tu ropa interior o tu piel. Toma en cuenta que son prendas de cuidados especiales para su lavado y secado.

TERCIOPELO: lo relacionamos mas con las fiestas y galas, pero se vale combinarlo con prendas menos elegantes como jeans o jerseys. Los tonos dominantes son obscuros: negro, marino, vino, gris o metálicos. También son prendas de cuidado especial para su mejor conservación. Busca un terciopelo de calidad para que no abarate tu look, pon esmero en los terminados: costuras y dobladillos para que luzca muy lindo.

Vestido de H&M

BLAZERS A CUADROS: búscalos en modelos oversize en cualquier tono y tamaño de cuadros: gris, café, negro, rojo. Úsalos encima de TODO, son el complemento vestidor ideal y no temas combinar texturas y prints: da igual si prefieres flores, animal print o geométrico, un saco de cuadros en lana o tweed va en la última tendencia (el que vemos en la imagen principal es de Mango).

JEANS DE PIERNA ANCHA O RECTOS: por fin puedes olvidarte de los skinny jeans y apostar por una silueta más pulida y con libertad de movimiento; prefiere colores sólidos y rasgaduras. Combínalos con botas o tenis de plataforma o stilettos. Arriba usa una prenda de preferencia entallada: jersey, crop top o blusas con mangas de farol o con volumen para dar equilibrio al ancho de la prenda y llevar la atención a tu cintura.

BOTAS VAQUERAS: cortas tipo botín o largas a media pierna van con todo: vestidos largos y cortos, faldas de todo tipo y jeans ajustados o abiertos de abajo. Puedes elegir colores tradicionales o acabados metálicos, también las texturas de imitación en piel están a tope: serpiente, cocodrilo, tigres y hasta plumas. Mira la colección de Diva Lomas para que se nos caiga la quijada:

MOCASINES Y PLATAFORMAS: estamos dejando atrás las socorridas botas de combate y vamos por los zapatos toscos con o sin herrajes y de plataforma alta y hasta doble. El tacón sólido balancea los looks más delicados y dan una imagen poderosa a cualquier atuendo. Ideal con trajes de dos piezas: pantalones de tiro alto y pierna recta o amplia y blazer oversize. Con jeans y un jersey también se llevan bien, o hasta con vestido lencero. Tus zapatos de este tipo son el toque de acento para que vayas discreta con accesorios adicionales.

Look de Zara

TENIS: esta tendencia llegó para quedarse; puedes descansar del blanco inmaculado y elegir tonos tierra o colores vibrantes para combinar con tus outfits. Busca los que se vean muy sencillos para un look pulido, o de texturas combinadas para un look más excéntrico. Ya no tienes que combinar la bolsa, pero algo del tono en contraste va a realzar tu calzado.

CHALECOS: la textura y el modelo lo eliges tú porque se vale todo, lo que importa es usar prenda sobre prenda, pueden ser largos y abiertos, con o sin botones, cerrados y cortos; de cuellos redondos, amplios o de chimenea, con siza amplia o reducida.

HOMBRERAS: para sacos, blusas, vestidos o chalecos dan estructura a la silueta y balance a la parte alta del torso. Igual si no las consigues sueltas las puedes armar con hule espuma y medir que tamaño te da mejor proporción.

JERSEY DE RAYAS HORIZONTALES: si el look marinero en fondo blanco y rayas azul marino o negras es tendencia, puede usarse con leggings, faldas, como quieras, es un look casual y elegante porque el print es tradicional. Busca que el sweater sea oversize. De este modelo seguro ya tienes uno para darle vida de nuevo.

ROSA EN TODO: el efecto Barbie nos encanta: es rosa fucsia se usa en otoño e invierno lo mismo que en primavera; puedes buscar prendas de satín, vinipiel, tweed o de punto. Incluso puedes ir monocromática en rosa de pies a cabeza jugando con los tonos. Aprovecha el Barbie look para una vida en rosa.

PRENDAS DE PUNTO: lo tejido (fino) nos vuelve locas, vas cómoda y calientita con una figura holgada pero elegante, pasamos del home confort a los vestidos y faldas de punto. La falda lápiz es ganadora a juego con jersey de manga amplia u hombro de farol. Es un look romántico que igual va con botas o mocasines y tenis.

Chalecos + rosa + punto, todo en este look de C&A

CAPAS: una pieza elegante que levanta cualquier look, si puedes sacar las mangas es perfecta, con o sin botón y hasta el blazer capa con cinturón son también un gran toque de acento. Busca un largo adecuado, el corte torero no es para todas, lo mejor es que caiga a la cintura o un poco más abajo.

UNDERWEAR A LA VISTA: siguen los corséts, o el bralette y el bikini que se vea en balance con las demás prendas, se usan sobre todo en eventos nocturnos y buscando que la prenda dé un acento sexy pero demasiado reveladora. En trajes de dos piezas (pantalón y saco) le da un toque femenino; aquí también se vale cualquier material: vinipiel, terciopelo, likra. Solo cuida de no exagerar con los detalles sexys o las transparencia para estés en tendencia.

METÁLICOS: úsalos como prenda de acento: dorado, plata o colores que brillen en texturas metalizadas se incluyen en este otoño-invierno 2022. En vinipiel unos pantalones plateados te combinan con todo.

Look de Mango

FLECOS Y MANGAS ABULLONADAS: busca chamarras, chaquetas, abrigos y camisas con flecos en magas y espalda, un toque vaquero con texturas suaves como suede son ideales. Las mangas abullonadas en tops entallados estilizan la figura y dan un aire romántico-victoriano que nos encanta.

MEDIAS: no pueden faltar para cuando usas mini o shorts en época de frío, van perfecto con cualquier tipo de zapato incluyendo tenis. Puedes usar las tradicionales opacas o con brillos metálicos o pedrería en medias de red; las de red simples están increíbles con botas y faldas cortas, también van con pantalones corte culote.

Antes de correr a las tiendas analiza cuáles de estas prendas te darán un mejor provecho y busca armar un armario cápsula que esté en tendencia combinando con lo que ya tengas. Hay muchos cortes que regresan de los 80’s y 90’s, busca en el clóset de tu mamá, capaz hay una prenda vintage que será la sensación esta temporada. Desempolva tus abrigos, sombreros y boinas, apuesta por accesorios que complementen tu look y sé fiel a tu estilo.

A veces dos o tres prendas renuevan tu guardaropa. Busca invertir en piezas de calidad que puedas usar mucho tiempo. Apuesta por piezas conservadoras para que tu dinero rinda.

Disfruta del frío y comparte tus looks con nosotros.

Un abrazo

Karla Lara