¿Cuántas veces te ha pasado que vas caminando y sientes que no puedes más?, a pesar de que el zapato es tu talla exacta, sientes que te aprietan y lastimosamente, no puedes devolverlos. No te preocupes, aquí te dejamos algunos tips para estirar tus zapatos y no sentirlos apretados.

Estos tips son recomendaciones de nuestras abuelitas y sabemos que ellas siempre tienen las mejores soluciones para todo. ¿Quiénes somos nosotras para negarlo?

Tips para estirar tus zapatos, ¡son curiosos pero sirven!

1- Truco del hielo

2 bolsas con cierre hermético

Agua

Tus zapatos

¿Qué debes hacer?

Mete una bolsa hermética en cada zapato. Llena con agua las bolsas y ciérralas. Mete los zapatos dentro de una congeladora. Saca los zapatos cuando el agua se congele. Espera 20 minutos para que el hielo se descongele. Repite este proceso hasta que alcances la talla deseada.

2- La papa en el zapato

Una papa que quepa dentro del zapato

Papel de seda o bolsa de tela fina

Tu zapato

¿Qué debes hacer?

Debes escoger una que quepa dentro de la punta de tu zapato. Luego, pela la papa y envuélvela en papel de seda o una bolsa de tela delgada. Finalmente, métela dentro de tu zapato y deja que actúe durante la noche.

Dentro del zapato, la papa empezará a liberar un líquido natural que suavizará y ensanchará el calzado. Cuando utilices tus zapatos al día siguiente, notarás una diferencia en la punta.

3- El truco del calor

Medias gruesas

Secador de pelo

¿Qué debes hacer?

Calienta las medias con un secador y calienta el interior del zapato con un secador, la idea es mantener el material caliente y en movimiento. Esto hará que estire un poco y ceda justo hasta donde quieres.