Los hábitos de un domingo por la mañana influyen proporcionalmente con tu estado de ánimos y recarga de energía. Es todo lo que necesitas para estar lista a los desafíos de una nueva semana que seguro prometerá. ¡Hazlo y sabrás a lo que me refiero!

Amanece un domingo por la mañana y no te das el espacio para agradecer, incluso antes de levantarte de la cama. Ya ahí tienes el primer error. El agradecimiento es uno de los hábitos esenciales que no puede faltar un domingo, ni nunca, tómate tu tiempo y agradece.

Hábitos para ti: domingos de desconexión

Pero adicional a esto, en Kena te vamos a puntualizar 3 formas de recargar tu energía y hacer que tu domingo sea totalmente distinto.

1- Ducha a la francesa

Y te preguntarás, ¿cómo es esto? Mathilde Thomas, fundadora de la firma Caudalie, en su libro The French Beauty Solution explica que la ducha a la francesa consiste en tomar un año de agua fría, esto te sumará un “boost energizante”. Justo lo que necesitas para el calorcito primaveral, ¿o no?

2- Inyecta dopamina mediante la lectura

Me atrevo a decir que el domingo es el único día donde podemos tomar algunos minutos matutinos para leer en paz. Aprovechemos este momento para seguir las recomendaciones que Hal Elrod da en su libro «Mañanas milagrosas: los 6 hábitos que cambiarán tu vida antes de las 8:00″.

“Leer bien es cuidar la salud mental”, dijo Jordi Nadal en su libro Libroterapia y esta teoría fue confirmada. La lectura genera dopamina y envía mensajes positivos al cerebro. Pudieras acompañar este momento con una tacita de café o té para amenizar este encuentro contigo misma.

3- Hazte un regalo de domingo

No es necesario que esperes a la fecha de tu cumpleaños para regalarte algo y no me refiero a cosas ostentosas, más bien, consiéntete con pequeños detalles que anhelabas desde hace unos cuentos días.

¿No has tenido tiempo para hacerte un buen desayuno? Este es el momento de intentarlo. También sirve una buena rutina de skincare por la mañana, un rico postre y ¿por qué no?, hasta una ida al cine tú solita (si no tienes con quién). Esto te servirá un montón para subirte los ánimos e inyectar esa buena energía que agotaste en el transcurso de la semana.

Con estos 3 hábitos de un domingo por la mañana, podrás iniciar una nueva semana con la mejor de las energías y con mucho optimismo.