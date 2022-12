Para esos días en los que desees lucir increíble pero no tienes idea de con qué, ¿por qué no inspirarte en alguna celebridad? Estos 3 looks de Rihanna son para lucir increíble todo el día, ya sea para algo casual o del trabajo en el día y un look despampanante para la noche.

Look 1: Casual y chic

Para un estilazo de día pero súper cómodo, tenemos esta opción con un biker short blanco y una americana azul que, en esta combinación luce fresco y casual. Es un look para cuando deseas ir fabulosa y parecer que casi no te esforzaste en ello.

Camisa popelín de Zara ($699 pesos)

Biker shorts color blanco de Shein ($142 pesos)

Zapatillas de tacón negro básicas de Dorothy Graynor ($699 pesos)

Look 2: Para ir a la oficina

Es un estilazo de concierto, pero que luce increíble para un día laboral. Si no cuentas con un traje en tu armario esta es tu señal puesto que el power dressing está muy en tendencia. Puedes optar por añadir unos tacones o unas botas de tacón grueso y si es posible, con plataformas.

Traje sastre negro de Zara (Blazer $1,999 pesos – Pantalón $899 pesos)

Botines negros de Dorothy Graynor ($1,099 pesos)

Look 3: Verde despampanante

Para un mood nocturno, este look está perfecto. Un LBD siempre es un sí acertado, pero con los accesorios y complementos perfectos puedes conseguir algo increíble como esto. No tiene por qué ser verde, puedes hacer algo similar con el color llamativo que prefieras.

Little Black Dress ($749 pesos)

Botas largas en verde de Shein ($836 pesos)

Gabardina verde larga de Shein ($1760 pesos)

¿Cuál de estos 3 looks de Rihanna fue tu preferido?