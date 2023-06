Hemos pasado por días de muuucho calor y es súper necesario vestir con piezas ligeras y cómodas para soportar el clima. Probablemente pasarás tiempo en Pinterest, checando looks súper relajados para esta temporada, ¿cierto? Entonces, aquí te dejo las 3 looks veraniegos minimalistas más trendy este año.

Tomando en cuenta todas nuestras facetas, me inspiré en cada una de ellas para que tengas una idea de cómo lucir en cada memento o evento del día, ¿va?

3 looks veraniegos minimalistas: tomando en cuenta nuestros 3 momentos imperdibles

1- Look veraniego para oficina

Este look es un must para ir a la oficina, con toques de glam, mujer sport y empoderada. Nótese que aunque sea con falda, puedes reemplazarlo con jean corte recto o talla alta. Es lo más trendy que podrás conseguir en las tiendas de ropa.

2- Para salir con amigas

Armemos el look ideal para salir con amigas, una falda midi, con una t-shirt y deportivos es la combinación perfecta. ¿El plus?, jugar con el estampado de la falda para crear personalidad y hacer distintivo tu look.

3- Look minimalista para ir al súper

Los fines de semana son días claves para hacer las compras de casa y por lo general, queremos vestirnos lo más frescas posible. ¡Como dice el dicho, primero muerta que sencilla!, puedes copiar este look bastante minimalista e ideal para hacer compras en días de mucho calor.

Tip: vestir con colores claros te hará sentir mucho más fresca, considera el blanco para los días pico de calor.

¿Si puedes armar estos looks?