Si te consideras una chica Netflix-maníaca, hoy te dejo 3 opciones terroríficas para que des la bienvenida al mes de los dulces y mitos escalofriantes. ¡Hola Halloween!

Estas 3 películas son historias llenas de suspenso y con una trama que, definitivamente, te envuelve. Un film para cada fin de semana, es la mejor manera de disfrutar de la temporada de las calabazas.

1-Hubie Halloween

El Halloween de Hubie, tal y como indica el título, trata del día y noche de Halloween que pasa Hubie Dubois (Adam Sandler) en la ciudad donde vive, Salem. Hubie es una persona con evidente trastorno del desarrollo intelectual.

Todo el pueblo se burla de él y lo maltrata, mientras él intenta ayudar a los demás en lo que sea posible. Hubie, ésta noche intentará poner fin a las desapariciones que están ocurriendo en el pueblo.

2- Halloween 4 el regreso de Michel Myers

Todo comienza con Michael Myers postrado en una cama en estado muy grave. Recordemos que Myers asesinó a dieciséis personas y acabó huyendo.

Actualmente se encuentra en una prisión de alta seguridad donde lleva diez años, pero por su delicado estado de salud es trasladado al Instituto Mental de Richmond y a que no saben… milagrosamente en el traslado, Myers consigue escapar y liquida en su camino a varios sanitarios que trabajan en el centro. Ahora su objetivo principal es asesinar a su sobrina Jamie Lloyd, la única pariente que le queda.

Llega la noche de Halloween y es aquí donde empieza el terror… ¡Debes verla!

3- La niñera Reina Letal

Secuela de la película de terror “The babysitter”, cinta dirigida por McG (Los ángeles de Charlie, Terminatior Salvation), que vuelve a ponerse en los mandos de la dirección para esta segunda entrega. En esta ocasión el autor del guión es Dan Lagana, showrunner de “American Vandal” y co-creador de “Zach Stone is Gonna Be Famous”.

Dos años después de derrotar a la secta satánica liderada por la niñera Bee, Cole trata de olvidar su pasado para centrarse así en sobrevivir al instituto. Cuando viejos enemigos regresan, Cole no tendrá más remedio que volver a enfrentarse a las fuerzas del mal.

Acondiciona tu cine en casa y ¡a disfrutar!