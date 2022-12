Algunos famosos han inclinado sus dotes a producir relatos que atrapen a sus seguidores y hoy les recomendamos escuchar 3 de los mejores podcast de celebridades.

Con estas producciones, ellos se han dedicado a darle un giro inesperado a la vida cotidiana de quienes lo escuchan. Relatos interesantes, con contenido que vale la pena escuchar siempre. Aquí te dejo el top 3 de Kena.

Podcast de famosos: ¡A escuchar!

1- «The Michelle Obama Podcast» por Michelle Obama

¿Quién no ama a esta mujer?, su carisma la ha convertido en una de las personalidades más queridas por millones de personas y esto sin duda, la ha favorecido en este proyecto que te invito a escuchar. Seguro no dudas que este podcast se uno de los más populares y personales de la ex Primera Dama de Estados Unidos y así es.

Sin ningún tono político, ella habla sobre su vida personal, la importancia de la comunidad y todo lo que tenga que ver con las nuevas generaciones. Pero una de las cosas más interesantes de este espacio, es que ella se atreve a entrevistar a su propia familia y amigos más íntimos para revelar datos sobre su vida personal. ¡Seguro te atrapará!

2- «Pretty Big Deal» por Ashley Graham

La campeona del movimiento body positivity tiene un podcast que trata sobre la salud mental y la imagen corporal de algunas personas. Por ejemplo, si padeces de alguna patología mental como depresión o ansiedad, deberías escucharlo.

En este espacio, Graham lleva a sus invitados con la finalidad de hablar con sinceridad y sin tabúes sobre algunos temas que no son «aceptados» o conllevan a algún tipo de señalización o juzga sin causa. Y por su puesto, ella no deja atrás el chisme sobre las celebridades.

3- «Unqualified» por Anna Farris

Si quieres un podcast cómico, Anna Farris tiene el espacio indicado que has estado buscando. Indaga detalles sobre la vida personal de sus invitados, siempre llevándolo a la comedia. Entre risas y chismes, hay momentos de reflexión y una buena dosis de realidad.

Si has escuchado algún otro podcast de famosos, déjanos saber en la cajita de comentarios.