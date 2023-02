Hoy vamos a revelar las 3 prendas para lograr looks que no pasan de moda en Kena. Son estilos versátiles, presentables y aptos para todas las edades. ¿Tienes estos 3 looks? ¡Felicidades! Pasaste la prueba con nosotras.

Básicos de moda en Kena: looks inmortales

Tejidos, clásico 1

Los tejidos dominan el look para la oficina, y es que se acopla perfectamente al estilo sobrio, casual, elegante y fresco que buscamos para sentirnos cómodas durante determinadas horas laborales. ¿Y trabajas con aire acondicionado? Mejor aún, este es el básico de moda número uno que debes tener siempre limpio. Lo puedes combinar con una falda cargo, con una de vinipiel negra y la vibra será totalmente distinta.

Por ejemplo, este jersey bordado está perfecto para diversos planes y dándole créditos a su combinación, podemos decir que es la prenda perfecta que no puede faltarnos. ¿Tienes alguna parecida?

Jersey de color combinado con patrón de cheurón de hombros caídos en $485 pesos.

Jean tiro alto, clásico 2

Este es otro de nuestros clásicos inmortales, ya que son piezas que aportan una gran ventaja y esto no lo podemos obviar: esterilizan la figura, realzan las caderas y esconden esos rollitos que tenemos demás, tres razones suficientes para amarlos hasta la eternidad.

Así como los jeans, están los pantalones tiro alto satinados o de cualquier otra textura o material, tampoco los ignores, tienen los mismos efectos mencionados anteriormente.

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Pernera recta y larga. Cierre frontal con cremallera y botón metálico en $899 pesos.

Blazer, básico 3

Este otro básico no debe faltarnos nunca. Es una pieza que aporta, en su totalidad, versatilidad, comodidad y elegancia. Realmente este tipo de americana nos saca de apuros y da el toque final a nuestros outfits, sea el estilo que sea.

Americana traje fluida en $1,899 pesos

Estos son nuestras 3 piezas inmortales, ahora coméntanos qué agregarías tu para complementar un buen look.