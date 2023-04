Existen 3 tendencias de verano para mujeres a partir de los 40 y ojo, si ya estas pisando los treinta y algo, también funciona. ¿Piensas que son súper señoriales?, nada de eso, son tres maneras muy joviales y frescas de vestir a estas edades.

Tendencias para las mujeres de 40: moda fresh veraniega

1- Lunares

Seguramente habrás soñado en algún momento por lucir un look total de lunares. Si aún no lo has hecho, esta es la temporada precisa para satisfacer tu gustito de moda. Puedes combinar un juego completo, vestido o solo una pieza del look. ¿Cómo prefieres tú?

Vestido cruzado con lazos tiene un costo de $499 pesos.

2- Flores en estampado 3D

Este estilo resulta una de las propuestas más peculiares que podrás lucir en este verano. Las flores son el toque plus veraniego que jamás pasará de moda, pero si la usas en 3D añadirás toques de elegancia y personalidad.

Por ejemplo, esta blusa de de seda, con el toque rosetado en 3D es una propuesta muy acertada para una entrevista de trabajo en estos meses. ¡Seguramente te traerá suerte! La puedes conseguir en $770 pesos.

3- Flecos

Los flecos han entrado en la tendencia para verano este año. Y es que si nos ponemos a analizar, este look tiene mucho que ofrecer y más cuando se trata de un estilo muy fresco para días calurosos y soleados.

Una falda de flecos con un top unicolor, con imaginar este look ya quedarás enamorada. Pero además, puedes optar por trajes de baños con flecos, precisos y bien chic para tus vacaciones. Te aseguro que no encontrarás a muchas chicas con un bañador similar.

Falda midi de tiro alto con cintura elástica. Bajo acabado asimétrico con flecos combinados a tono. Cierre lateral con cremallera oculta en costura en $899 pesos.