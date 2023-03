Acuario es uno de los signos más alegres y espontáneos del zodíaco, son los mejores amigos y los más leales pero en el amor, ¿sabes conquistarlos? Te dejo 3 tips que querrás saber si estás en este proceso.

La conquista es un arma de doble filo, puede resultar positiva y por fin conseguir enamorar a ese acuariano pero hay finales que no son tan felices y es precisamente lo que te ayudaremos a evitar. Por ejemplo, los acuarianos son personas cultas y siempre buscan más información de lo que les conviene, si estás al día por lo menos con las noticias, captaras su atención. ¡SÍ o sí!

Acuario: estos tips también son reglas para enamorárlos

1- Ama las sorpresas

A los acuarianos les encanta las sorpresas, aman planificar reuniones y dar detalles útiles a su persona favorita. ¿Quién dijo que a ellos no les gusta recibir lo mismo? Sorpréndel@ con un detalle fuera de lo común y sin fechas especiales. ¡Es el momento de lucirte e ir a todas!

2- ¡Ten la iniciativa!

No dudes en invital@ a un lugar, solo ten la iniciativa y pídele que te acompañe. Cero indecisiones ni temores, solo retrasarás tu plan conquista y tendrás puntos negativos.

3- La intimidad es primordial

No me refiero a sexo, me refiero a momentos íntimos, de confidencialidad y complicidad. Siempre cuida los espacios que puedas compartir entre dos y tenlo siempre como prioridad. Este tipo de cosas hacen que acuario se le despierte mucho más el interés y en ti.