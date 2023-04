¿A quién no le entra un gustito cuando llega la primavera? De solo pensar en los looks, colores y lo ligero de cada outfit, nos emocionamos y confieso que en lo particular, estoy al pendiente de lo nuevo de la moda para la temporada. Por esto, hoy te mostraré 3 vestidos de primavera más top y el por qué debes usarlos.

3 vestidos chic para primavera, ¡siempre sé la más top!

Destácate entre el grupito de amigues y sé una de las más fashion siguiendo nuestros consejos de moda. En Kena tendrás muchas opciones cool como por ejemplo:

Usa vestido unicolor pero llamativo

Es momento de salir de la zona de confort y dejar en segundo plano los vestidos flores convencionales que nunca pasan de moda. Los vestidos de colores llamativos se suman a esta tendencia primaveral. Los tonos amarillos, verdes, morados, rosas y azules son muy buena opción para este cambio.

Puedes usarlos largos, midi o cortos, ¿cuál es tu estilo? Este vestido frunce central lo puedes conseguir en $799 pesos.

Al estilo Boho

Este estilo relax y hippie es excelente para un plan del fin de semana con amigas, familia e incluso, una cita romántica cero formal. Su estilo refleja un equilibrio perfecto entre paz y frescura, dos puntos importantes para elegir en primavera.

Este vestido bohemio con cinturón de bordado floral y cuello de muesca lo puedes conseguir en $437 pesos.

Vestido camisero

Este estilo de vestido es más elegante y apto para ocasiones especiales, casuales y semiformal. Dándole paso al animal print, hoy te sugiero la liga de estos dos estilos que son un plus para esta temporada.

¿Cuál de estas tres opciones tienes en tu closet?