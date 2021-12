Si tú eres de esas que, como yo, amamos las películas navideñas de romance o películas románticas que suceden en Navidad, seguramente te pierdes entre las opciones que existen.

Hay que ser honestas: hay muchas muy malas. Pero no te preocupes, aquí te muestro cuatro opciones que a mí me gustaron mucho. ¿Lista?

El secreto de Navidad (Christmas under wraps)

Una médica súper exitosa parece tener una vida de 10: un novio, una propuesta buenísima de trabajo… y luego todo se viene abajo. Como se queda en un «whaaat», decide aplicar a un trabajo que suena «aceptable» mientras se resuelve el proyecto laboral perfecto (al menos algo que salga bien). La cosa es que es en medio de la nada y con gente que no la acepta como parte de un minúsculo pueblo del Polo Norte… que, además, guarda un secreto. ¿Qué pasará con su vida y más cuando está a punto de ser Navidad?

La encuentras en: Netflix.

12 citas en Navidad (12 dates of Christmas)

Como siempre en las películas navideñas de romance, todo gira en torno a una chica (bueno, casi todas, ¡sigue leyendo!), y a esta le pasa algo rarísimo: revive la misma tarde de Nochebuena una y otra y otra vez. En este «loop» aprende a conocerse a sí misma además de a otras personas y hasta… ¡a cocinar! ¿La maldición llegará a su fin? Y lo de citas es porque justo esa tarde tiene una cita a ciegas que, en su cabeza, tiene que salir bien para pasar de fecha… ¿Lo logrará?

La encuentras en: Disney +

Intercambio en Navidad (Switched for Christmas)

Intercambio de gemelas versión Navidad, ¿¡cómo no podría ser fantástica?! También de Hallmark, esta cinta navideña tiene todo lo de la fórmula para encantarnos: gemelas que no son cercanas pero intercambian lugares porque piensan que la vida de la otra es mejor, pueblos navideños, patinaje, nostalgia y, claro, galanes hermosamente guapos y divinos. Ja. Una gozada.

La puedes ver en: Amazon Prime Video

Soltero en Navidad (Single all the way)

Aquí hay también toda la fórmula de una película romántica, solo que hay un twist: los protagonistas son dos hombres. Lo que me gusta es que no es una cinta típica «vamos a salir del clóset» o «mira qué bien es ser gay», no, es simplemente una película navideña romántica en donde la pareja no es heterosexual. Punto. Y es linda. Como les decía, en este tipo de pelis hay de todo, unas muy aburridas, otras absurdas (ja, más de lo que ya lo son, pues), pero hay otras en las que de verdad queremos (y suspiramos) porque los protas estén juntitos. Así que prepárate para suspirar, independientemente de las preferencias sexuales.

La encuentras en: Netflix.