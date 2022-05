El corte de cabello media melena no pasa de moda, ya sea por ser un look cómodo o por la frescura y modernidad que lo define. Pero ¿no tienes idea que estilo pedir en el salón de belleza? A todas no ha sucedido.

Este corte de cabello es muy versátil, así que se puede llevar de muchas formas. Para facilitarte la tarea de elegir como cortar tu pelo o si ya tienes la media melena y quieres lucirla de otra manera, te dejaré 5 opciones que te ayudarán a inspirarte:

1. Estilo “Shaggy”

Este corte es de a capas pequeñas con mayor volumen en la parte superior, por lo tanto, crea un look muy fresco. Una de sus grandes ventajas es que jugando con el largo de las capas, puede ser ajustable para todos los tipos de rostro (ovalado, circular, triangular, alargado, etc.)

2. Media melena con ondas marcadas

Es ideal para aquellas con el cabello rizado, ya que, aporta movimiento y un aspecto nutual, libre de frizz. Si tu cabello no es ondulando, este corte a capas, le da un toque desenfadado a tu look. Además, ayuda a dar más volumen a melenas de cabello fino.

3. “Short bob” con puntas hacia dentro

La media melena con puntas redondeadas hacia dentro, son todo un acierto, pues estiliza el rostro, sobre todo los de tipo redondos. El secreto está en que sea altura de la mandíbula y en darle protagonismo al volumen y las puntas.

4. Media melena ondulada con flequillo

El flequillo es una buena opción para el cabello ondulado porque define mejor el contorno del rostro. Para ondas alargadas y no muy precisas, un flequillo estilo cortina es perfecto. Por el contrario, si tu cabello es muy ondulado, el fleco recto sería la mejor elección.

5. Corte “Clavicut”

Este corte de cabello a la altura de la clavícula, estiliza y luce bien con o sin flequillo. Aparte, es muy favorecedor para rostros redondos y cuadrados. Es un look muy trendy que le aporta luminosidad a la melena.