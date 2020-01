Existen millones de videos de gente opinando sobre relaciones amorosas; gente que cuenta su historia de romance pero también expertos o autodenominados expertos, los llamados Dating coaches. ¿A quién hacerle caso? ¿Vale la pena dedicar tus tiempos libres a estos auto denominados expertos?

Hay algunos que se han destacado y ahora te hago una lista de varios que, en mi punto de vista, aportan mucho. Hay unos en inglés y otros en español, empiezo con mi favorito y los otros son mis siguientes.

Dating Coaches aprobados por KENA (je)

1. Matthew Hussey (en inglés)

Tiene diez años en esto y solo 32 de edad, ¿pueden creerlo? Lo descubrí en un video compartido de Facebook -el que les dejo aquí- y desde entonces me suscribí a su canal y veo muchos de sus videos cuando recibo la notificación.

Dicen que gracias a sus consejos Eva Longoria tiene el marido que tiene (el mexicano, sí, ese). Es invitado a muchísimos programas de radio y tv, pero más allá de eso, puedo decir que sus videos y textos aportan mucho.

Su forma de ver la vida me gusta, además de que siempre hace énfasis en enfocarnos en nosotras mismas: en estar bien tú como mujer. Lo de tener una relación es lo que menos importa, lo que busca es que entendamos que lo que nosotras nos merecemos es una conexión a nuestra altura. Relaciones tóxicas y chafas solo por no estar solas (¿leyeron mi texto de los precios que se pagan con tal de no estar solas?) no están dentro de los objetivos de sus retiros (presenciales y online).

Es autor de un bestseller: How to get the guy, y tiene varias publicaciones más.

Uno de sus muchísimos videos que AMO.

Su canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/gettheguyteam

2. Mario Guerra (en español)

Es el invitado de honor para hablar de relaciones de pareja en el programa de Martha Debayle.

No sé si ustedes lo han escuchado, pero tiene “los pies en la tierra”. Da muchos talleres, tiene libros y un montón de intervenciones con la señora Debayle (busca en YouTube, ya verás todo lo que hay).

Es un terapeuta respetado y exitoso y generalmente sus entrevistas nos hacen pensar. No se trata de cómo conseguir una pareja, sino que él habla de relaciones en sí, no de las nuevas únicamente, las que están mal y que requieren de atención también están en su radar.

Además de todos los audios que puedes encontrar en la búsqueda de YouTube, él tiene tres libros (En el mismo barco, Los claroscuros del amor y No te compliques), además de varios audios terapéuticos.

Por supuesto, puedes ir alguno de sus talleres que hace en alianza con Encuentro Humano, o bien, los que hace de manera individual. Su agenda está tan llena que ya no recibe pacientes uno a uno, pero en su página encuentras un listado de varios colegas que él recomienda.

Para que veas que no solo trata de relaciones nuevas… ¡qué fuerte!

Su sitio web: https://www.marioguerra.mx/

3. Susan Winter (en inglés)

Se define a sí misma como Experta en relaciones, autora muy vendida (bestselling) y coach del amor.

Es de las más veteranas. Tiene haciendo coaching desde el 2000. Su especialidad es ayudar a la gente a encontrar y mantener el amor, lo que incluye problemas en las citas, retos en las relaciones o ganar auto confianza.

Hace consultas de manera individual o en eventos y también tiene videos en sus canales. Ah, y unos posts muy interesantes en su blog, por ejemplo: “Que no hacer en tu siguiente cita” o “8 tips para conocer a la familia de tu novio en su primera navidad juntos”.

Un video que me llamó la atención es sobre una mujer mayor de 50 que quiere algo diferente, ¡claro!, en el amor no hay edad.

En su página web encuentras los posts de su blog y otras cosas más. https://www.susanwinter.net/

4. Evan Marc Katz (inglés)

Más que YouTuber él es un bloggero… quien empezó escribiendo un libro que se llamaba I Can’t Believe i am Reading this book. Se llama a sí mismo “tu entrenador personal para el amor” y comenzó dando consejos en su chamba de soporte técnico.

Él se dedica más bien a los Podcasts y tiene uno que se llama The Love U Podcast. Su lema: Entiende a los hombres. Encuentra el amor.

Digamos que tiene una especialidad en dates online.

A través de su blog tendrás muchas historias que parecen duras, pero tiene razón. Su perspectiva es distinta a la de Matthew y es enriquecedor escucharlo.

https://www.evanmarckatz.com/

Tiene una TedX Talk llamada “No more bad dates”, es decir, “No más malas citas”.

Tiene una TedX Talk llamada “No more bad dates”, es decir, “No más malas citas”. Él salió con varias mujeres que le contaban todo lo malo que le sucedían en sus citas y él se dio cuenta de cómo estaban siendo patanes y terminaba ejecutando lo opuesto… por lo que su experiencia en la citas por apps (o páginas web) es increíble, lo contrario de miles de sus amigos que se quejaban de lo mal que les iba.

¿Cómo tener buenas citas ¡a través de Internet!

5. Bárbara de la Rosa (en español)

Es experta en malas relaciones porque dice que ya las vivió todas. Tiene un sitio web que se llama: http://entrenandoalcorazon.com/

No habla solo de relaciones, también habla de la mente y la abundancia (y el dinero).

Su red social con más videos y contenidos es Facebook.

https://www.facebook.com/CoachBarbaraDeLaRosa/

Es constante invitada de César Lozano (otro coach de vida) y tiene varios intervenciones interesantes en YouTube. Te dejo uno.

También tiene una app en donde te da consejos, te invita a sus eventos, etc. Es una chava simpática, aunque creo que le falta actualizar su web. Eso sí, sus FB Lives son cercanos y aporta ideas útiles.

Finalmente… ¿lo odiamos o lo amamos?

Domenec de Verdadera seducción (en español)

Parecería broma, pero no lo es. Es un chavo que se dedica a hablarles a mujeres y hombres sobre cómo lograr que se fijen en ti.

Tiene casi un millón de suscriptores. ¿¡Pero cómo!? Les juro que no lo entiendo…

A mí me costó trabajo escucharlo, para empezar, porque habla de que hay mujeres feas que se cuidan mucho y que se ven mejor. Cositas así muy… como hablan los hombres. Muy básico, muy animal, muy… macho.

¿¡Qué piensan?! ¿Tiene razón?