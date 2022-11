Para las chicas artistas del maquillaje o simplemente fans que aspiran perfeccionar sus técnicas, aquí les tengo 5 libros que deben leer para lograr un maquillaje perfecto y profesional.

Si bien es cierto, esta profesión, que actualmente podemos adquirirla fácilmente a través de libros e influencers en redes sociales, se aprende con práctica pero hay ciertos detalles que seguramente no sabemos y necesitamos aprenderlos para aplicar perfecto en la práctica.

Miles incluye más de 200 fotografías potentes y trasgresoras con centenares de ideas de maquillaje para que puedas encontrar tu propio estilo.

Se trata de una Youtuber estadounidense que se declara fanática del maquillaje desde que era pequeña. En su libro revela decenas de trucos de maquillaje, estilo y belleza.

3. Bobbi Brown Makeup Manual: For Everyone from Beginner to pro