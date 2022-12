Todas las mamis están buscando muchas ideas para capturar los mejores momentos de sus bebés en Navidad y aquí te tengo algunas ideas de fotos divertidas para bebés en esta época.

Fotos divertidas para tu bebé en Navidad

1- Debajo del árbol y con peluches

Esta foto es una ternura y es ideal para los bebitos pequeños. Coloca a tu bebé debajo del árbol con su gorrito de Navidad con sus dos peluches (preferiblemente de su tamaño) y captura ese instante tab tierno.

2- Entre luces

¿A poco esta propuesta no es una divinidad? Haz que tu peque tome desprevenidamente un juego de luces y captura varias poses. Ideal para un collage llamativo y vintage, eso sí, no olvides el típico gorrito de Navidad.

3- Conteo de meses, a lo navideño

Si el peque de la casa está cumpliendo meses, no dudes en hacer el conteo con esferas de Navidad, ¡un exclusivo de la temporada! Ojo: combina el outfit de tu bebe con las bolitas, ¡todo será muy tierno!

4- Pompi o esfera de Navidad

Crea un divertido juego visual usando una bolita de Navidad. Si recreas esta foto, tendrás un original recuerdo de tu bebé en sus primeras navidades.

5- ¿Y qué hay dentro del gorro de Navidad?

¡No, no, no! Esta foto no puede faltar en el álbum Navideño de tu bebé. Haz que duerma plácidamente dentro de un gorro grande y escoge la mejor toma para tu foto de perfil del WhatsApp.

¿Te quedaste con las ganas? Pues ponte ingeniosa y tómale a tu bebe las mejores fotos en la temporada decembrina.

