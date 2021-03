¿Creciste con ella o simplemente te parece una chica súper cool? Bueno, ya no taaan chica. Todas hemos visto cómo se ha convertido en una gran actriz y, la verdad, hemos disfrutado un montón las interpretaciones de Anne Hathaway.

¿Quieres saber qué ver -hay varias que yo me saltaría- y dónde? Bueno, aquí van varias recomendaciones para disfrutar online.

Anne Hathaway es una mujer que parece que no puede tener todo

Pasante de moda

Una película diviiiina en la que se explora la vida de una mujer empresaria muy exitosa que no encuentra el equilibrio entre lo laboral y lo personal. Pero llega un súper ayudante no solo a echarle la mano en este sentido, no, también en lo personal. Aquí hacemos una reflexión sobre todo lo que se nos exige como mujeres modernas.

La encuentras en Netflix.

Anne Hathaway no es una actriz boba y caprichosa

Ocean’s 8

Esta película es una gozada por todas las maravillosas mujeres que se unieron para lograrla. Aquí Anne es una actriz súper famosa que es «usada» para lograr el cometido por un grupo de ladronas súper sofisticadas. En serio, una película de acción en la que se agradece haya mujeres haciéndolo de todo. Sin duda, se nota la sororidad en la historia.

La encuentras en Prime y de renta en Klic.

Anne Hathaway solo quiere casarse

Guerra de novias

¡Qué diversión! Esta es una buena reflexión sobre la imposición constante a las mujeres desde muy chiquitas a que la meta suprema en nuestras vidas sea el matrimonio. La mancuerna que hacen Kate Hudson y Anne es fantástica y sí nos entregan una buena cinta sobre el amor, la amistad, imposiciones sociales y ser honestas con nuestra YO actual.

La encuentras en Prime y renta en Youtube.

Anne Hathaway revoluciona la realeza

El diario de la princesa

Aquí sacamos nuestra infancia/adolescencia/temprana juventud. TODAS amamos esta película. La historia es sobre crecer y ser fieles a nosotras mismas, las llamadas películas «coming-of-age» en donde las y los jóvenes se encuentran con ellas mismas y maduran… Claro, como puedas hacerlo después de descubrir que serás la futura reina de un país que no tenías idea que existía.

Por supuesto, la presencia de Julie Andrews es la cereza del pastel.

La encuentras en Disney + y en renta en Google Play.

Anne Hathaway se encuentra con la moda

El diablo viste de Prada

Un clásico ya, por muuuchas cosas. No solo amamos los looks y el glamour en el que se desenvuelve la película, también nos gusta que una chica «como nosotras» llegue a triunfar y a reconsiderar sus sueños.

Esta película la encuentras de renta en Youtube, Google Play y Klic.