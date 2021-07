5 Películas de rock y que hablan de la música

No solo para disfrutar el Día Mundial del rock sino cualquier día. La música forma parte de nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en las películas, series y programas -hasta de noticias- siempre hay música. Así que hoy te voy a dejar una lista de cintas que estoy segura, te van a encantar.

Películas de rock para rentar o ver on streaming

Sing Street

Es una cinta que va a encantar a los nostálgicos de la generación X. Viajamos a los 80s en un Dublín conservador. Un chico llega a una nueva escuela y para encontrar a su lugar y ganarse el corazón de una chica, decide formar una banda de rock.

La encuentras en:

Streaming: HBO Max y Go. Renta: Claro Video, Google Play, Apple TV.

Bohemian Rhapsody

Te aseguro que no vas a resistir mover los pies, aplaudir y cantar al ver esta cinta… es una de las películas de rock más populares y, misteriosamente, menos fáciles de encontrar. Solo está de renta en Google play y Youtube.

Como podrás adivinar, se trata de la vida de Freddie Mercury y su triunfo en Queen. La criticaron por ser «soft» (igual que la de Rocketman, sobre Elton John) pues no son tan explícitos los excesos que se vivieron en la época. Pero te aseguro que te va a gustar y vas a disfrutar a todo volumen las partes musicales (advierte a tus vecinos, no vayas a tener conflictos por culpa de nosotras, je).

Nace una estrella

Cómo no recordar este clásico que se hizo una vez más con Lady Gaga y Bradley Cooper. Todo un éxito y, de muchas formas, marcó la entrada de Gaga a la actuación. Con su espléndida voz y la química de ambos, la película funciona muy bien y si no has visto las anteriores (recuerdo mucho la de Barbara Streisand) vas a quedar profundamente conmovida.

La encuentras en streaming en Amazon Prime y en renta en Klic y Google Play (Youtube).

Yesterday

Sin duda The Beatles ha sido una de las bandas más influyentes en la música, pero no nada más ahí, sino en la cultura popular en general. ¿Te imaginas cómo sería la vida si el cuarteto de Liverpool no hubiera existido? Esta peli te lo muestra. El único que recuerda a la banda y sus canciones es un chico que se aprovecha y se convierte en la estrella más grande del planeta. Es una comedia llena también de nostalgia y música que está a la venta en varios sitios: Klic, Claro, Amazon, Google, Youtube, Apple TV y Microsoft.

Nowhere boy

Para seguir con la temática Beatle, esta es la vida de John Lenon, una figura indispensable para hablar del rock actual. Vamos a acompañar los años juveniles de John, cómo descubrió su pasión por la música y cómo llegaron a formar ese cuarteto que cambió el mundo.

La encuentras en Amazon Prime Video, en streaming.