Si eres de las chicas que siempre gusta de verse bien y sentirse cómoda al realizar actividades al aire libre, no te deben faltar los cinco elementos indispensables para disfrutar del verano.

El verano es la época perfecta para disfrutar de actividades al aire libre como pesca, senderismo, ciclismo, alpinismo o cualquier otro tipo de recreación relacionada con el turismo de aventura y aprovechar al máximo el clima del verano.

5 momentos de verano, 5 propuestas para lucir de 10

Camisetas de algodón:

Estas son el básico por excelencia del verano. Son ligeras, transpirables y se adaptan a cualquier estilo. Puedes optar por camisetas lisas como la camiseta marea para hombre o el modelo serena para mujer, en colores neutros para combinarlas fácilmente, o animarte con estampados divertidos y coloridos que reflejen el espíritu veraniego como la camiseta tiedye inspiradas en las únicas y coloridas postales que te regalan la selva lacandona.

Shorts:

Cuando el calor aumenta, los shorts son tus mejores aliados. Son una prenda imprescindible para mantener la frescura y la comodidad durante el verano. Puedes elegir entre diferentes largos y estilos, según tus preferencias y ocasiones.

Gafas de sol:

No solo son un accesorio de moda, sino también una necesidad para proteger nuestros ojos de los rayos UV. Las gafas de sol no solo añaden un toque de estilo a nuestro look, sino que también protegen nuestros ojos de la radiación solar. Asegúrate de elegir unas gafas con protección UV adecuada y que se ajusten bien a tu rostro.

Vestidos ligeros:

Son una opción elegante y fresca para el verano. Opta por telas ligeras como el algodón, el lino o la gasa, que permiten la circulación del aire y te mantienen cómoda en los días más calurosos. Para todas aquellas deportistas que buscan añadir un toque femenino a sus outfits para hacer deporte al aire libre.

Accesorios:

No podemos olvidarnos de los accesorios, que son el complemento perfecto para cualquier outfit de verano. Una buena gorra o sombrero, no solo te dará estilo, sino que también protegerá tu rostro del sol. Además no olvides, mantenerte siempre hidratado y traer un bolso o maleta para llevar tu ropa de esta temporada a todos lados.

La ropa básica del verano se basa en prendas ligeras, frescas y cómodas que te permitan disfrutar de la temporada al máximo.

Camisetas de algodón, shorts, vestidos ligeros, sandalias y accesorios adecuados son los elementos clave para lograr looks veraniegos sin importar que tipo de actividad hagas, ya sea deportes o turismo al aire libre, elige prendas de calidad que te protejan de los rayos UV y cuyas telas sean transpirables para mantenerte fresco y cómodo durante esta temporada.

¡Corre por ellos que el verano ya llegó!

Fuente: Maja