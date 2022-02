No sólo es el Día de los Enamorados, ¡el 14 de febrero también festejamos la Amistad! Aquí 5 ideas de regalos para tus mejores amigas.

Como solteras, el 14 de febrero puede ser una fecha complicada porque la miel se empieza a derramar por todas partes.

“Hola, chicas. ¿Qué me recomiendan regalarle a mi novio por San Valentín? Algo memorable con las 3 B’s por fis”. ¿Cuántos posts de este tipo has visto últimamente? ¡Yo cientos!

Por eso me di a la tarea de buscar 5 productos que les podemos regalar a nuestras amigas con las 3 B’s también, claro que sí porque #inflación.

Ojo: busqué todo en linio.com porque sé que el shopping online es la onda y se me hizo buena onda apoyar a una marca mexicana (Jeff Bezos ya es trillonario, neta hay que darle un break a Amazon jejeje).

OK, aquí mis recomendaciones:

1) Para la buena fortuna monetaria

Desde hace varios años cuido que mi cartera sea roja porque es el color ideal para atraer y mantener el dinero. Esta me gustó por práctica, está buena para ir al Oxxo o a algún mandado rápido sin tener que cargar con tooooda la bolsa.

Minicartera roja bandolera coreana con patrón de cocodrilo ($550 pesos)

2) Uno como quiera, ¿pero y la criatura?

Las que somos perro-mamás siempre vamos a agradecer un detalle para la criatura peluda y estos juguetes son garantía, ¡les encantan! A la Luna (mi perrija) le duran 5 días porque los muerde, pero es una gozada verla jugar mientras se los acaba.

Peluche dona en forma de león de Zizzo ($149 pesos)

3) Tea time!!!

Creo que para este punto todas tenemos una cafetera en casa, ¿pero qué me dices de una tetera digna de instagramear? La marca Tramontina nos encanta y la verdad es que se súper rifaron con esta colección, ¡causó sensación!

Tetera de aluminio rosa My Lovely Kitchen de Tramontina ($445 pesos)

4) ¿Loca por los aceites?

Si tu amiga ya cayó en el frenesí de los aceites esenciales, esta pulsera se me hace súper buena opción porque le puede poner 1 o 2 gotitas a la almohadita ¡y listo! Olerá su aceite favorito durante todo el día sin tener que andarlo cargando (con el riesgo de que se tire).

Pulsera con almohadilla para aceites esenciales ($337 pesos)

5) Un perfume para conquistar

Algo que nunca falla es una fragancia. Personalmente me gustan los aromas dulces, pero hay de todo en la viña del Señor y en Linio los encuentras todos a los mejores precios. Justo para San Valentín van a tener mil promociones, así que aprovecha.

Crazy Florever Beach Bungalow 80 ml EDT de Agatha Ruiz de la Prada ($479 pesos)

¿Por qué te recomiendo linio.com? Porque me ha ido muy bien en la feria con ellos. Ya me compré un librero, una cabecera y un escritorio, nos manejan la bonita cualidad de los envíos gratis y todo tiene garantía, es decir, si no te gusta lo que te llega, lo puedes regresar sin problemas. ¿Qué más se puede pedir?

¡¡¡Ojalá te sirvan mis recomendaciones!!!

Por cierto, si me quieres regalar algo de esto, YO FELIZ.

xoxo, ¡¡¡y feliz día del Amor y la Amistad!!!