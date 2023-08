Las últimas semanas el clima en la Ciudad de México ha sido un caos y muchas personas han sufrido para armar un outfit que les funcione ante cualquier cambio de clima. Si te ha sucedido, te compartimos tips infalibles para explorar los límites de tu clóset, mantener tu estilo propio y estar preparada para el cambio del clima de la voz de 4 influencers, quienes forman parte de sus clósets de IT Girls, famosas que se han unido al movimiento de la moda circular.

Tips de influencers para armar outfits

Karla Díaz

Los básicos siempre son top. Karla Díaz, actriz, cantante y conductora de Pinky Promise.

Si bien las prendas extravagantes y alocadas pueden ser un gran complemento para darle un toque único a tus outfits, Karla señala que los básicos son un must para tu clóset, pues combinan con todo tipo de clima. Señala que a ella le funciona muy bien salir siempre con jeans, una t-shirt y unos tenis altos, que son perfectos para cualquier tipo de clima. “Si llueve me cubren bien, y si hace calor no se convierten en un horno para mis pies; a este outfit súper básico sólo le añado una gabardina o un saquito junto con una cross body bag y listo, estoy preparada para todo tipo de clima”.

Para estas beauty experts, los tenis y las prendas básicas son clave, pues brindan la comodidad necesaria para pasear por la ciudad y tienen la flexibilidad requerida para elevar el look hasta donde lo veas necesario; claro, siempre y cuando elijas los accesorios y el maquillaje correcto.

Karla utiliza una opción muy natural, pero recomienda no olvidar llevar la cosmetiquera, por cualquier eventualidad y si te es posible, no olvides colocar en el auto, por ejemplo, un suéter extra y un outfit completo, por si te llegarás a mojar o necesitar hacer un cambio rápido.

Kloquis

¡El clima de la CDMX no es tu enemigo, es una oportunidad! Kloquis, Influencer y youtuber.

Kloquis reflexiona sobre la oportunidad creativa que brinda el cambio de clima y sugiere experimentar con las prendas que conformen tu clóset, por ejemplo, tomar un outfit básico de verano, con una falda y top, y complementarlo con un abrigo de piel para darle un toque edgy y a la vez protegerte del frío. Complementar con un blazer oversize para mantenerte fresca pero también abrigada y dar un toque diferente e interesante a tu look.

Para las chicas con un perfil más atrevido, sugiere el trend de usar tacones/sandalias con unos calcetines cute: es perfecto para estos días donde hace calor pero tal vez puede llover. Y una tote bag siempre es la opción para cargar un suéter contigo (por si acaso) y seguirte viendo cool.

Luisa Fers

La clave está en los impermeables. Luisa Fers, creadora de contenido digital.

Un impermeable que se haga muy compacto es un complemento que llegó para quedarse; de igual forma, una bolsa amplia donde quepa de todo, son básicos si buscas estar siempre preparada ante un imprevisto y no quieres que arruine tu día.

“En los últimos días he puesto especial atención a los impermeables que son totalmente transparentes, siento que le dan un look noventero a nuestro outfit y la verdad es que son muy baratos y muy fáciles de conseguir; otra opción son los impermeables más alocados, yo por ejemplo, tengo uno plateado un poco más futurista y otro que es estilo trench code pero con tela de impermeable, ambos son ideales para darle ese toque atrevido a mis looks”.

Ana Laura

Blazers, los mejores amigos de las chicas chic. Ana Laura, surfista mexicana, fundadora de Mujeres del Mar.

¿Noches frías? ¿Lluvia o viento? Nuestra It Girl comenta que el blazer es también un básico pues indica que combina con todo, y además señala la posibilidad de usar una chamarra para un outfit más sport. Su protip es llevar una bolsa lo suficientemente grande donde puedas guardar el blazer, accesorios o incluso un mini paraguas para protegerse de la lluvia.

Todas concuerdan en el tip 5

Comodidad y autenticidad ante todo ¡Todas!

Las 4 creadoras de contenido concuerdan en una cosa: la comodidad y la autenticidad van primero. “Hay que soltar esa idea de que las prendas son para cierto tipo de clima, aventúrate a aprovechar tu closet todo el año, balancea prendas y busca tu propio estilo, no hay límites”, menciona Kloquis.

Ana Laura hace un llamado a la autenticidad, “siento que la actitud lo es todo con el outfit que lleves, asegúrate de sentirte cómoda contigo porque eso se refleja e importa mucho, así estemos a 30º o lloviendo, se trata de que tú te sientas segura con lo que llevas puesto”, indica.

2023 ha traído olas de calor y lluvias intensas por igual, pero esta incertidumbre en los climas de México lleva varios años haciéndose presente. “No perdamos de vista que podemos siempre sumar al medio ambiente; si alguna de las recomendaciones funcionó para ti, pero no tienes esa prenda en tu clóset, busca alternativas en segunda mano y apoya al medio ambiente y busquemos regular juntos este caos climático que a lo largo de los años seguiremos agravando si no hacemos las cosas diferente”, agregó Ana Isabel Orvañanos, Country Manager de GoTrendier.

Fuente: GoTrendier