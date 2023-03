La limpieza en el hogar nunca ha sido fácil, al menos no si no cuentas con las herramientas adecuadas. Limpiar puede ser incluso terapéutico pero eso sí, no te olvides de todos los rincones y de hacerlo correctamente. Te presento estos 7 hábitos de limpieza en el hogar que debes adoptar.

1 Tira lo que no utilices

Vale, no es necesario tirarlo si está en buenas condiciones, pero sí deberás deshacerte de objetos que no utilizas y tampoco quieren en tu hogar. Puedes llevarlo a una venta de garaje, tiendas de segunda mano, donarlo o regalarlo. Ganarás un dinero extra en caso de venderlo y eliminarás un rincón donde el polvo se acumula.

2 Deja tu calzado en la entrada

Como en las pelis japonesas y coreanas, lo mejor será dejar los zapatos en la entrada para así no llenar el interior de todo lo que has pisado de la calle. Puedes traer contigo, bacterias, suciedad, polvo y muchas cosas más. Por ello lo mejor para tu salud y para la limpieza de tu hogar siempre será dejar los zapatos antes de entrar a casa.

3 Aspira

Al barrer sólo cambias el polvo de lugar y los ácaros se quedan en el aire para luego volver hasta el piso. Si aspiras no tendrás ese problema ya que podrás eliminar estos pequeños y molestos animalitos que causan tan mala salud en ti y en toda tu familia.

4 Ventila el hogar

Sabemos lo tentador que es mantener la habitación completamente cerrada y la calefacción por las nubes mientras en el exterior está helando. No dejar que circule el aire es un gravísimo error y más en estas temperaturas que crear el ambiente propicio para la proliferación de hongos y bacterias.

5 Limpia los colchones y las camas

Acá podemos encontrar un par de millones de microorganismos que duermen con nosotros cada noche. Por eso es importante tender la cama por las noches, pero aún más importante es limpiar profundamente nuestros colchones y camas de manera periódica.

6 ¡Nada de pasarle el trapo!

Por favor, no limpies con el paño húmedo el polvo. La humedad es el hogar de las bacterias y es lo último que quieres y deseas hacer con tus objetos.

7 Cepilla a tus mascotas

Si nosotros traemos la suciedad del mundo en nuestros pies, imagina tus mascotas que no pueden desprenderse de una prenda. Por eso es importante cepillarlos sobre todo si duermen junto a ti.

Y esos han sido los 7 hábitos de limpieza en el hogar, ¿tienes algún otro que desees colocar?

Fuente: Dyson