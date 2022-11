Las finanzas personales son todo un tema. Hay quienes las llevan al día, otras que la tienen hecha un lío y están las que no tienen conocimientos sobre el tema. Sea como sea, debes conocer estos hábitos que te roban el dinero para evitar caer en ellos y administrar mucho mejor tus ingresos.

1 Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son la salvación para muchas. ¿Pero qué pasa cuando dejas de usarla por un tiempo? Sea como sea deberás pagar el monto mínimo. Pregúntate si de verdad necesitas esa tarjeta que de momento no estas utilizando y decide qué deseas hacer con ella.

2 Comer fuera de casa

El Street food y los restaurantes son una maravilla. No tenemos que cocinar y todo siempre estará muy bueno. Tristemente es una acción que nos genera mucho gasto y tal vez puedas designar un límite de veces al mes para comer fuera de casa.

3 Problemas con el no

Y siempre están esos ingresos que se esfuman por no saber decir que no. Ya sea un plan, prestar dinero o cualquier otra cosa a la que dices sí y no estás realmente tan segura de ello. Aprende a decir no y entender que está bien hacerlo.

4 Exceso de crédito

Antes hablábamos de esa tarjeta de crédito que nunca usas. Ahora hablemos del exceso de uso. Debes reprimir ese deseo de tomarla cada vez que ves el depósito de tu trabajo.

5 Salir de fiesta todos los fines

Si es cierto que debes disfrutar tu vida pero también necesitas un balance. Salir de antro o tener alguna reunión social todos los fines de semana implican dinero. Un buen plan puede ser quedarte en casa viendo Netflix y botanenado lo que encuentres en casa.

6 Gastos hormiga

Finalmente, la reina de los gastos. Los gastos hormigas son aquellos que ves como pequeños en su momentos pero que, al sumarlos consumen mucho. Identifica cuales son y redúcelos en lo posible.

7 Comprar sin plan

Desde el ir al súper sin lista hasta ir al window shopping, puede hacer que gastemos sin planear y de más.

¿Alguna vez te habías percatado de estos hábitos que te dejan sin dinero?