¡A todas nos encanta tener nuestra casa como un santuario! Y no me refiero a «rechinando de limpio», no, más bien a un lugar donde nos sintamos inspiradas.

O al menos eso deseamos, porque a la hora de la hora, quizá sea un lugar que descuidamos un poco… ya saben, nunca hay suficiente dinero para lograr la casa de nuestros sueños.

¿Será esto cierto?

Para desmitificarlo y ponernos manos a la obra, platicamos con las creadoras de Studio 20.25, Linda Shamai y Raquel Amiga y les sacamos toda la sopa de cómo remodelar nuestros espacios. Aquí la entrevista.