Pueden pasar los años y las tendencias pero lo que nunca pasará de moda son algunos accesorios que se han convertido en un plus en el outfit femenino: sombreros y los maravillosos lentes de sol.

Estas tres piezas son infalibles en nuestro día a días; derrochan elegancia y dan ese toque delicado lleno de glamour.

Lo mejor de todo esto es que estas piezas las puedes usar para ir a la oficina y a su vez, para ir a la playa un fin de semana. Vayas a donde vayas, siempre puedes tenerlas contigo y llevarlas con la mejor actitud posible.

Sombreros

No todas las mujeres nos atrevemos a llevarlos, sin embargo, hay modelos que nos hace pensar: ¿y si me lo compro? ¿Cómo se me verá puesto?

Siempre hemos apostado por hace un cambio en nuestro estilo de vestir sin perder la esencia. ¿Cómo crees que cambiaría un bello sombrero en ese outfit de sábado?

Lentes de sol

Hay infinidades de tamaños, modelos, formas y colores para que elijas y combines con todos tus outfits.

Están muy en tendencia los lentes súper grandes, con formas alargadas en las esquinas y de diferentes colores. Hay quienes prefieren lentes de colores llamativos para resaltar siempre.

Sin embargo, nunca debe faltar en tu repertorio de lentes, los clásicos negros. Es la pieza más clásica y usada por los siglos de los siglos.

Son accesorios que debes probar. Te harán sentir más bella y ver radiante de los pies a la cabeza.