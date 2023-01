Hemos leído un montón sobre las maravillas del aceite de ricino, sobre todo para el cabello y pestañas pero no estoy segura cuán claros tengas los beneficios de este producto para tus uñas quebradizas.

Con la aplicación correcta de este aceite podrás nutrir la uña y evitar esa resequedad que la mayoría de nosotras tenemos. El hecho de fregar los trastes a diario y exponer las uñas contra los químicos del jabón para lavar, pone en riesgo esta pequeña pero importante parte de tu cuerpo.

Es fácil, aplica aceite de ricino de la siguiente forma:

1- Coloca un poro de aceite de ricino en un recipiente y sumerge las uñas por al menos 10 minutos con la finalidad de hidratarlas de forma adecuada. Cerciórate de no mojarte las manos después de hacer este pequeño tratamiento de belleza casero, por lo tanto, te recomiendo que lo hagas por las noches antes de dormir.

2- Empapar un trozo de algodón también es una buena opción solo aplica un poco de producto encima de él y déjalo reposar en la uña por varios minutos, así podrá impregnarse bien del aceite y hacer que sus propiedades actúen.

3- Un secreto: coloca gotas de limón al aceite y podrás desaparecer por completo el color amarillento de las uñas. Puedes cumplir con cualquier de las dos opciones anteriores pero usando gotitas de limón fresco.

¿Qué me dices de esta idea? Seguro no te sabías este gran tip que cae como anillo al dedo, ¿o no?

Aciete de ricino en Liverpool en $89 pesos Puedes conseguirlo en $199 pesos en Amazon