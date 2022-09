Me ha ocurrido en más de una ocasión que debo dejar de lado algún dibujo o pintura porque no tengo los colores exactos o simplemente se acabaron (sin posibilidad de recrearlos por mi cuenta). Es muy tediosa la tarea de conseguir más. Tienes que escoger entre múltiples opciones y marcas, además de comparar precios, tiendas, en fin, muchas cosas que se deben hacer, y aun así, difícilmente conseguirás un set en el que adores todos los colores que se encuentran en él. ¿Por qué no mejor realizar acuarelas caseras?

Créeme que no necesitas muchísimos ingredientes ni ser la mejor en tu clase de química porque cualquiera puede realizarlo.

He aquí los materiales

Hielera

¼ taza de bicarbonato

½ taza de vinagre blanco

½ taza de maicena

1cda de miel

Colorantes vegetales

Procedimientos para las acuarelas

Tan solo debes mezclar todos los ingredientes a excepción de los colorantes y agregar la mezcla resultante en la hielera. Una vez en ella, procedes a pigmentar cada recuadro, ayúdate con un palillo a la parte trasera de un pincel para remover. Ahora solo debes esperar un día completo y ya estará listo.

Tendrás tus pastillas de acuarela de manera sencilla y sin gastar tanto. Un plus de ello es que puedes crear el mismo tono con mayor o menos intensidad de color, con tan solo agregar un poco más o menos de colorante.

¿Intentarás este DIY de acuarelas caseras?