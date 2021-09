Alexa Moreno, de las personalidades más destacadas en las recientes olimpiadas, nos compartió anécdotas en Tokyo 2020, su rutina de cuidados con Avène, cómo se liberó del bullying en las redes y otros tips de bienestar.

Gracias a un evento presencial para medios (sí, ya empiezan a retomarse) de una de las marcas más reconocidas globalmente de belleza y skincare, Avène, pudimos conocer un poco más de cerca a esta gimnasta de nivel olímpico que fue a representar a México en Tokyo 2020 (realmente 2021) y nos pareció encantadora.

Puntual, como respetuosa y disciplinada persona; llegó Alexa Moreno a la cita, a platicar con los medios asistentes en el salón Carlota del NH Reforma como si estuviéramos en un cafecito.

Si tuviera que describirla en tres adjetivos, serían: risueña, sencilla y genuina. Así en cada respuesta. Como buenos medios que somos, le preguntamos de todo, te comparto un poco más sobre ella.

Cosas nuevas que nos enteramos sobre Alexa Moreno

Primero nos contó de sus varios sueños; quiere enfocarse en su otra profesión: arquitectura y actualmente antes de pensar en las siguientes olimpiadas, va enfocarse en esta carrera que también la entusiasma un montón.

Además nos compartió que no es una persona pegada a las redes sociales ni afecta a los comentarios “haters” que le hicieron en su momento. Nos dijo que ella ve belleza y cree que en todas las personas ésta se presenta de múltiples maneras. Cree en la diversidad, no en los estereotipos. Así que se le resbalaron todos esos comentarios y el cyberbullying del aquel momento. Decidió quedarse con aquellos que le enviaban buena onda, porras, ánimos y con quienes hablaban de su desempeño, no de su físico y se nutrió con eso.

“Todos tenemos belleza en nosotros, aunque haya muchos estándares. Hay que saber apreciar lo que nos gusta de nosotros mismos. No fue para mí algo que tuviera que superar (refiriéndose al cyberbulling), más bien dije: qué raro que apenas se enteran que existo. Llevo 10 años haciendo esto. Cada quien sus habilidades y capacidades. Yo sabía que yo estaba lista para la rutina que tenía que hacer y eso era lo que a mí me importaba.” Alexa Moreno

Nació en Mexicali, B.C, tiene 27 años y hoy sabe que reconocer las habilidades de cada quien y utilizarlas también aplica en la gimnasia. “Yo en lo personal no soy tan flexible, me voy más por la acrobacia.”

**Durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Alexa dio otra de sus muestras de carisma, llevándose el corazón de todos los japoneses al utilizar la música de la película de animé Demon Slayer: Mugen Train, del personaje Zenitsu Agatsuma, al ejecutar la rutina que la ha llevado a los cuernos de la luna. Este hecho causó revuelo en redes sociales a tal grado de crear tendencia en Twitter. Alexa ha expresado ser aficionada al anime y sentirse muy cómoda saliendo a escena con este tipo de música.

Avène la acompañó hasta Tokio y Alexa confesó que hasta antes de ese momento, sabía de su existencia, mas no la había experimentado en piel propia. Hoy adora la marca y nos cuenta que el protector solar es un Must en su vida. Nos confesó no ser una “morning person”, por lo que en cuanto a rutina de skincare se enfoca con mayor profundidad en las noches. Ahí realiza más pasos, “en la mañana me lavo la cara y pongo solar y ya. Pero en la noche le entro con más ganas a los productos como suero y cremas.”

Le pidieron consejos de bienestar y dijo que definitivamente no hay secretos ocultos: todo se remite a alimentos saludables y hacer ejercicio… ¡todo sin excesos! “Y dormir, por supuesto que dormir” agregó.

Nos enteramos que donó a causas importantes sus múltiples leotardos y también que ama a los perritos.

Alexa Moreno es un ejemplo de muchas cosas, para empezar, porque ser ejemplo no es su intención, ella solo es. Lee esta otra nota sobre sus peripecias en las olimpiadas. ¡Nos encanta!

**Información proporcionada por Diana Alarcón para Avéne