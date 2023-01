Si tienes un problema, una preocupación o simplemente una situación que necesite una buena dosis de claridad, ¡prende una vela! Puede ser cualquiera, pero nuestra recomendación es que sea de Altara Centro y aquí te decimos porqué.

por Bianca Pescador

“Yo veo a las velas como una luz que hace justo eso: darle luz a un problema, una preocupación o una situación que nos está quitando la paz. Prenderla es como prender un faro en el camino y decir: ‘Ayúdame a tomar la mejor decisión’. Esa es la conciencia con la que nosotras hacemos nuestras velas, por eso a todas les pusimos una afirmación en la etiqueta, para recordar que nosotras somos la causa de las consecuencias y no las víctimas del destino”, dice Iraís Ayón, socia fundadora de Altara Centro.

“Las velas sí son mágicas, pero la magia no siempre es obtener lo que queremos, eso hay que tenerlo muy claro. El papel de una vela es más bien recordarnos qué tenemos que hacer para crecer, evolucionar y transformarnos. Pero la vela no hace el trabajo, nosotras lo hacemos. La vela sólo me recuerda que si estoy buscando trabajo, tengo que mandar mi CV; si estoy buscando pareja, tengo que aceptar esa cita a ciegas; si quiero leer más, quizá sea buena idea integrarme a ese club de lectura que vi en Instagram”, agrega Erika Ayón, hermana de Iraís, también fundadora de Altara Centro.

Para las hermanas, algo muy importante al momento de los rituales es confiar, pero también aprender a recibir y agradecer cuando por fin llega lo que con tanta esperanza se pidió.

“A veces cuando llega lo que pedimos, decimos ‘Naaahh, no puede ser, no creo’, y dejamos pasar la oportunidad. Nosotras tenemos casos de personas que vendieron la casa que llevaba meses sin prospectos, mujeres que por fin lograron embarazarse, gente que recibió dinero inesperado… Ellos no sólo pidieron con fe, sino que aceptaron cuando llegó la buena fortuna”, expresa Iraís.

¿QUÉ ES ALTARA CENTRO?

“El nombre del Centro literalmente quiere decir ‘Altar a ____’, a quien tú quieras. Le pusimos así porque para nosotras es muy importante tener un espacio físico que nos recuerde o nos conecte con nuestro lado espiritual. Y lo más bonito de un altar es que es personalizado, es decir, no hay reglas, tú lo puedes hacer como tú quieras”, dice Iraís, a quien le gustaría tener un podcast en el futuro.

Además de comprar el material para las velas (porque todas son decoradas por ellas mismas), Erika se encarga de la sonoterapia. Ella ofrece el servicio de sanación con cuencos tanto en el centro (ubicado al poniente de la CDMX) como en eventos especiales.

Y como ambas están certificadas como maestras de ceremonias sagradas, muy seguido organizan encuentros femeninos, entre los que destacan las vaporizaciones vaginales y ceremonias de cacao, entre otras (checa sus RRSS para enterarte de las próximas fechas).

“Es cierto que el cerebro se reprograma con afirmaciones, pero nosotras creemos que ‘afirmación sin acción es locura’. Es muy loco pensar que repetir una frase nos va a transformar, ¡no hay manera! Hay que hacer el trabajo espiritual sí o sí”. Iraís Ayón,

Maestra de Ceremonias Sagradas y fundadora de Altara Centro

LAS VELAS MÁGICAS

Iraís y Erika tienen una variedad de velas para cada ocasión. Elige la que más se acomode a tu necesidad, intenciónala y prepárate para vivir la magia.

· DETOX: es para desbloquear y mover la energía. “Si te sientes atorada, esta es tu vela”, dice Erika. Nota importante: prende tu vela con un cerillo de madera (no encendedor) para conectar con la energía de los árboles y la naturaleza. ¿Te imaginas a nuestros ancestros encendiendo fogatas con encendedores? La madera tiene magia y sabiduría ancestral.

· LUZ DIVINA: “Esta vela es en honor a nuestra abuela paterna, Ludivina, y huele a nardo porque era el aroma favorito de nuestra abuela materna, Raquel”, platica Iraís. Si quieres conectar con tus ancestras para recibir toda su sabiduría, esta es la mejor opción.

· ABRE CAMINOS: es una vela diseñada para ver un problema u obstáculo que estemos enfrentando desde otra perspectiva y entonces podamos encontrar una solución que quizá ni habíamos contemplado.

“Si una puerta no se abre, hay que tener la certeza de que por algo será y que así está bien. Hay que conectar con esa paz y esa tranquilidad, aunque no entendamos con la mente, hay que intentar comprender con el corazón”. Erika Ayón,

Sonoterapeuta y fundadora de Altara Centro

· AMOR ETERNO: esta vela es ideal para honrar a quienes se nos adelantaron en el camino, sin importar si es mamá, papá, un hermano, un abuelito, un amigo o una mascota. “Es una manera de seguir en comunicación con ellos”, dice Erika.

· ABUNDANCIA: “Para mí la abundancia es tener la conciencia de que somos abundantes por derecho divino y vivir en consecuencia, y esta vela nos conecta con la apreciación y la gratitud que son indispensables para vivir en ese estado”, señala Iraís.

· AMOR PROPIO: de acuerdo con las emprendedoras, sólo podemos dar lo que ya tenemos. Por eso, si queremos amar bonito a los demás, primero hay que amarnos bonito a nosotras. “Y por supuesto ser coherentes con nuestras acciones”, dice Erika. “No se vale decir ‘ay, me amo muchísimo’ y comer puras cochinadas o ser súper sedentarias, por ejemplo”.

Si estás buscando una vela súper bonita, hecha con muchísimo amor y a un excelente precio, ¡no busques más! Las velas de Altara Centro tienen sahumerios, cuarzos y muchos detalles que las convierten en el regalo perfecto, para ti misma o para alguien más. Contáctalas vía Instagram: @altaracentro