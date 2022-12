Es normal que con tantas obligaciones se nos olvide consentirnos y darle valor a nuestro aquí y ahora. Por esta razón, te invito a que hagas con nosotras, un reto enriquecedor: ¡amor propio todos los días!

Este reto consiste en cumplir con las actividades asignadas para cada día de la semana. La idea es hacerlo con responsabilidad afectiva. Recuerda que ya vamos cerrando el año y este tipo de actividades son necesarias para renovar.

Amor propio: reto de 7 días

Día 1: Toma un baño largo

Para este baño es necesario preparar exfoliantes, jabones líquidos con fragancias y si son con espumas, mucho mejor. Es como disfrutar de un momento de spa en tu propio baño, acondicionado para el momento.

Velitas, luz a media y aromas, todo esto será perfecto para iniciar con tu reto de amor propio el primer día. ¿Te imaginas esto?

Consejo espiritual: Dora Torres, astróloga y experta en el área, recomienda encomendarse en el momento de colocar jabón, pedir por la atracción de las buenas energías y alejar toda negatividad.

Día 2: Agradece, lo primero que debes hacer en el día

Al abrir la ventana de tu casa, tomando tu tacita de café agradece por el aquí y el ahora, por lo bueno y lo malo, por lo que fue y lo que no. El agradecimiento es la herramienta que todo ser humano tiene pero muchas de nosotras no sabemos usarla.

¡Agrade siempre! es lo mejor que puedes hacer por y para ti.

Día 3: Lee un libro nuevo

Es importante tener conocimientos de algo nuevo y la lectura es lo único que puede ayudarnos en este punto. Empieza con un libro nuevo (así sea virtual) e instrúyete en un tema diferente. ¿Cuál es tu tema o género en mira?

Día 4: llama a ese amigo que tienes abandonadito

Pues sí, reencontrarte con gente bonita también entra en este reto. Si tienes algún amigo e incluso familiar a quien no miras desde hace mucho, es el momento perfecto para revivir viejos tiempo.

Esto también te ayuda a ti como persona, nivela tus emociones y te ayudar a repotenciar ese amor por ti misma. ¡No hay nada mejor que esto!

Día 5: arma tu outfit de ensueños

¿Cuántas veces no te ha pasado que no usas un look determinado por algún diferentes situaciones? Pues deja los prejuicios a un lado, reúne ese dinero y arma tu outfit soñado. Cómprate esa camisa, desempolva esas botas y colócate esa falta elegante y atrevida. ¡Alimenta tu ego!

Dia 6: ¿Listas las manitas y lo pies?

Cuando una mujer tiene las manos y los pies arreglados, se siente triplemente poderosa y esto es indispensable para asumir este reto. En día 6, consiéntete y hazte tu mejor manicure. ¡Elegante y delicadita!

Día 7: método espejo

Finaliza el día 7 diciéndote lo mucho que te amas, reconoce lo bonita y sensual que eres. Los auto piropos son una arma letal de una mujer decida a comerse el mundo. ¿Qué esperas?

Si quieres repetir el reto, ¡adelante! Si quieres cambiar la secuencia de las acciones por días, también se puede, ¡es cuestión de actitud!

Foto principal de Geralt en Pixaby