Ana Luisa Yanes es la diseñadora latina que crea el empaque de las marcas de grandes celebridades, ¿ya la conoces?

El branding de una marca va desde el logo, los valores que se quieren proyectar, el diseño de la imagen corporativa y si tienes un producto, el empaque es quizás el más importante, porque es el que llega a tu mano y con el que disfrutas y valoras la experiencia de compra.

Diseñadores gráficos como la venezolana Ana Luisa Yanes, se han hecho referentes en la industria por tener un estilo particular e imponerlo en beneficio de las marcas a las que trabajan. Graduada en el reconocido Fashion Institute of Technology (FIT) en New York con un bachelor en diseño de empaques y un minor en historia del arte y psicología, teniendo en su haber un asociado en diseño de comunicaciones, ha logrado imponerse como una de las jóvenes influyentes en una industria multimillonaria.

Recién nombrada Senior Designer en la prestigiosa compañía Jon Michel Design, ha creado un portafolio envidiable que tiene clientes como Billie Eilish, Clean Beauty Collective, Donna Karan, Lionel Richie, Oscar de la Renta, The Vitamine Shoppe, Sam Edelman, Ousia Skin Nutrients y Nacho Figueras, entre muchos otros. Además también ha prestado su arte a grandes casas de moda en el área de perfumería y a compañías enfocadas en belleza y skincare.

“He tenido la oportunidad de diseñar desde cero el branding para una línea de uno de los productos más innovadores en el área de belleza que estará saliendo al mercado en el 2024. Además de esto, diseñe los empaques, unidades de mercancía, visuales de publicidad, y muchos otros detalles para ese mismo producto y es algo que me apasiona”, confiesa Ana Luisa quien valora el poder crear “from the scratch”.

Jon Michael Design, la compañía para la que trabaja desde hace casi 3 años, es una empresa que ha crecido proporcionalmente en los últimos años, lo cual le ha permitido expandir su rol a otras marcas y clientes y le da la destreza de conceptualizar junto al equipo, múltiples diseños para perfumes, giftsets, publicidades, y comerciales, para una variedad de compañías desde unas muy nuevas y artesanales, hasta las más reconocidas casas de moda a nivel internacional, aportando un rango con el que Ana Luisa se consolida en el tope del ranking de profesionales en su área, como una latina exitosa con un talento invaluable.