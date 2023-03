Shakira y Karol G superaron las expectativas con tu tema «TQG», dedicado a desamores, específicamente a sus ex, Anuel y Piqué. Esto pica y se extiende.

¿Anuel AA está dolido?

Las cantantes colombianas no han tenido pudor y decidieron expresar su duelo a través de canciones con letras directas y precisas. «TQG: Te quedé grande», fue el último sencillo en el que ambas trabajaron juntas.

«Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias», es una de las frases que canta KarolG. Se presume que el cantante de reguetón la stalkeaba aún teniendo pareja.

Pero para sorpresa de los seguidores de este tema, Anuel el ex de la Bichota, responde con puntas a través de su cuenta de Instagram. Este fue el comentario que el cantante posteo en su última publicación: «Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?».

Lo que si es cierto es que esta colaboración entre ambas cantantes ha cosechado un éxito rotundo y se ha posicionado entre las 5 canciones mas escuchadas de las plataformas musicales.

Al igual que Karol G, Shakira también lanza su bomba de desamor dejándole a Piqué, unas cuantas verdades a la pública, pero a diferencia de Anuel, el futbolista no ha publicado ni ha dado declaraciones contundentes al respecto.