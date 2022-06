Classy, babydoll, estructural… veamos algunos de los looks de Anya Taylor-Joy, una de las grandes referentes de la moda y el estilo. Anya, a su corta edad ya se encuentra en la lista de las embajadoras de firmas importantes como Channel y Dior y no es para menos. Su porte, su elegancia y todo su ser es arte puro. Desde Gambito de Dama y próximamente en The Menu, esta actriz ha dado la talla y ha ido mucho más allá.

Fucsia fuerte

Uno de los tonos más recurrentes y llamativos de la actriz. Este matching set de terciopelo no deja indiferente a nadie y muy por el contrario, se roba muchas miradas. Para la ocasión Anya decide complementar con un recogido total en el cabello para enfocar toda la atención en el conjunto.

El naranja es su color

Anya luce un fabuloso atuendo en naranja vibrante que resalta sobre su piel de porcelana. Se trata de un voluminoso vestido con detalles de mini volantes, que cada vez se hacen un poco más grandes hasta finalizar con el largo de la pieza. Este fabuloso vestido es de la marca Dior y los accesorios, las sandalias y el bolso, ambos son de la misma casa de moda.

De Prada y a la moda

Aunque a simple vista simula un catsuit, la verdad es que se trata de 2 piezas individuales. Por un lado tenemos un bustier con escote corazón y unos pantalones muy frescos de Prada que van a juego y lucen divinos.

Traje de sastre

Y es que de verdad tiene de todo un poco. Este estilo le hace lucir como salida de una película sobre espionaje, tal vez de los años 20. El look negro con detalles brillantes fue todo un acierto para la ocasión.

Babydoll Chanel

El look luce tan fresco y familiar debido a que es un estilo similar al de Beth Harmon y no cabe dudas que le sienta muy bien. El vestido es del clásico tweed de la marca y que acompaña con un lindo listón azul en su cabello. ¡Toda una babydoll!

¿Cuál es tu estilo favorito de Anya Taylor-Joy?