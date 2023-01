Anya no deja de ser noticia. La protagonista de The Menú, quién además fue reciente nombrada como nombrada Mujer del Año en la categoría actriz. Pero no estamos aquí para hablar de todos los atributos positivos –porque es algo de nunca acabar-, sino más bien para mostrar algunos de sus looks Dior de pies a cabeza.

¿Por qué Dior?

Anya es embajadora de la marca y cuenta con un estilo increíble que le queda como anillo al dedo. Veamos más de ello.

Total rojo

Chaqueta de tul bordado con falda a juego, ambas de una selección. Cinturón de piel de becerro, gargantilla de grosgrain con perlas de resina. Este es nuestro primer look y todo es 100% Dior. Perfecta para dar un paseo por el campo ambientado en la época de Anne con una E.

Vestida para ir a caballo

Definitivamente este es un increíble look para la ocasión. Aún no sabemos quién está más enamorado, su club de fans por semejante vestido o ella del caballo con el que hizo click a primera vista. Por acá tenemos un top de tafetán de seda, falda a juego, cinturón de piel de becerro y guantes de piel de cordero, todo de Dior. Para los accesorios cuenta con una pulsera de oro, platino y diamantes, de Tiffany & Co.

Look de equitación

Finalmente, tenemos el tercer look de Dior: Chaqueta de lana y seda, camisa de popelina, pantalón de gabardina y sombrero de fieltro bordado. Después de intentar montar a caballo con el estilo anterior se dio cuenta que no necesita un vestido para lucir despampanante y cómoda a la vez mientras monta a caballo.

¿Qué te han parecido los looks Dior de pies a cabeza?