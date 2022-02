Los colores son una poderosa herramienta en la moda, y es que no solo ayudan a exaltar un determinado outfit, también está comprobado científicamente que existen ciertos colores que provocan determinadas emociones y reacciones, por ello aprender a combinar los colores es un must have que te permitirá sacarle el mejor provecho a tu imagen.

Y si aún no sabes cómo combinar correctamente los colores ¡No te preocupes! El Style Team de GoTrendier nos trae una guía básica para sacarle el mejor provecho a la teoría del color ¡Toma nota!

Primero lo primero, ¿qué es el círculo cromático?

El círculo cromático o rueda de colores, es un esquema que nos permite ver los colores primarios, secundarios y terciarios de una manera ordenada. La principal utilidad de este círculo es identificar armonías y contrastes para con base en ello, crear combinaciones exitosas.

Una vez que tienes tu rueda cromática, es momento de ponerte creativa y aplicar alguna de estas combinaciones:

Con colores análogos:

Probablemente, esta sea la forma más sencilla de crear combinaciones, únicamente debes elegir tres colores consecutivos y listo, tendrás un outfit monocromático en cuestión de segundos.

Con complementarios:

Este tipo de combinación se basa en la mezcla de colores que son opuestos en el círculo cromático, por ejemplo, azul y naranja o verde y rojo. Con esta fórmula puedes crear looks muy llamativos y vibrantes que seguro robaran todas las miradas.

En triada:

Se basa en la combinación de tres colores brillantes, para elegirlos basta con crear un triángulo imaginario y ponerlo en tu círculo cromático, luego opta por los colores que te indican las puntas de la figura y voilà.

Recuerda que no es necesario combinar los tres colores en la ropa, puedes jugar con un color en los accesorios o calzado ¡Te verás muy top!

Con estos sencillos consejos estás lista para animarte a crear combinaciones únicas, ¡buena suerte!