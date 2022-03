De seguro cada tanto piensas “no tengo que ponerme”, “ya no tengo ropa” y tu clóset está repleto. No es que no tengas ropa, es que ya te aburres de las mismas combinaciones, el mismo estilo y esto es perfectamente normal. Sería fabuloso si pudiéramos ir de shopping cada vez que nos sintiéramos así, pero ¿y si te dijera que puedes conseguir looks nuevos con lo que tienes? ¡Arma tu outfit! con todo, sí, TODO tu clóset. ¿Te unes a la dinámica?

Revisa esa prenda abandonada hace milenios

Una mala decisión. Lo que ya no te queda, pero no puedes dejarlo ir o lo que te regalaron y nunca te gustó. Toda esa ropa que, sin importar la razón no utilizas, es hora de sacarla y revisarla. Seguro que la mayoría tiene mucho potencial, puedes customizar prendas y convertirlas en algo más a tu estilo (pintarlas, coserlas de otra manera, etc.).

También puedes aprender a combinarlas con lo que sí te funciona. Échale ganas y trabaja con tu creatividad para crear nuevos looks. Lo que simplemente no tenga salvación considera donarlo o tirarlo, pero evita esta última si puedes.

¿Y si comienzas desde otro ángulo?

¿Cuál es tu prenda base? Esa que decides de primero y basas tu outfit en ella. Cuando adquieres una nueva blusa, maquillaje, accesorio… generalmente piensas en sus posibles combinaciones y todo lo que podrás armar con ella. Realiza este mismo ejercicio mental con las que ya lo hayas hecho y con la que no, ya verás que algo nuevo se te ocurrirá.

Deja que tu ánimo influya en tu look del día

Para esos días en los que despiertas y te sientes bien poderosa utiliza un look que refleje eso mismo. Arma tu outfit de acuerdo a tu estado de ánimo, asígnale un color a cada uno y parte desde ahí. Es una dinámica divertida que te mantendrá creativa y hará que los resultados te hagan sentir mejor.