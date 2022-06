En Kena siempre pensamos en ti y por esta razón, comenzamos una travesía nueva «Ármame el look». Te transformamos el look y brindamos los mejores consejos de moda con la participación de la tía del estilo: Diva Lomas.

Ármame el look

Es un espacio inspirado en la necesidad de orientar a nuestras seguidoras con consejos de moda y belleza. La intensión es guiarte y asesorarte en cómo usar lo que ya tienes en tu armario, de forma muy funcional pero apegada siempre a lo más trendy del momento.

En líneas generales, procuramos hacer varios cambios de ropa y ofrecerte combinaciones cool con piezas adaptadas a tu cuerpo, y con las tallas y medidas puntuales para lucir tu figura sin remordimiento alguno.

Para esto, tenemos la asesoría de la experta de moda, Diva Lomas, quien nos acompañará en todo el proceso de transformación.

Pero esto no es todo, además contamos con la participación de estilistas profesionales que seguramente ya sigues en TikTok e Instagram. ¿Ya te imaginas quiénes pueden ser?

¿Quién es Diva Lomas?

Ella es conocida por muchas en el mundo de la imagen y tuvo su primer encuentro con la industria de la moda en el 2007.

Diva ha estado detrás de importantes marcas internacionales como Capa de Ozono, Andrea Calzado, Bentley, NYX Cosmetics, Ponds y Coppel. Entre otras, no menos importantes.

Sin duda, ella representa desde pulcritud, responsabilidad, flexibilidad, autoridad, hermetismo, todo lo que una mujer necesita para estar bien asesorada en el mundo de la moda.

“Soy una mujer encarrilada a dar soluciones, entonces una manera de atacar eso fue estudiándolo, encontré en la imagen las herramientas para poder romper las reglas que por mucho tiempo en un país tan tradicional como México se nos han impuesto y nos restan esa libertad”, dice Diva.

Pero para que ya mires lo nuevo, te dejaré a continuación unas imágenes de lo que fue el primer cambio de nuestra seguidora ganadora. Fíjate en los consejos puntuales de nuestra tía La Diva en moda.

¿Quieres saber en qué quedó todo esto?, no dejes de ver el video completo en nuestro canal de YouTube y suscribirte para que puedas disfrutar de lo nuevo que se viene en la edición de Ármame el Look. No te lo puedes perder.

¿Cómo participar en Ármame el look?

Primero que todo, debes seguirnos en nuestras redes sociales @kenarevista y @divalomas. Si ya lo haces, espera nuestras publicaciones para que participes y tengas la suerte de ser la afortunada en el sorteo que publicamos en vivo en nuestras historias.

¿Qué esperas?, corre y síguenos ¡ya!