¡Ya estamos a casi final de mes! Y el frío empieza a arreciar y no parará el primero de enero. Es por ello que, si necesitas prendas extra para tu armario cápsula de clima frío, acá te dejo un par de opciones y dónde comprarlas que te podrían resultar de ayuda.

Hoodie Navideño de Cyamoda ($500 pesos)

Los ugly sueters son el boom de este y el siguiente año. Por más llamativa que luzca, es una prenda que no pasa de moda y siempre podrás lucirla para el año siguiente.

Gorro tejido de navidad ($299 pesos)

Y si el suéter no es suficiente, puedes utilizar un hermoso gorro tejido como el de acá. Ha perfecto para la ocasión y queda muy lindo con la prenda anterior. De seguro serás la envidia de muchas y te mantendrás abrigada mientras luces tu espíritu navideño por todo lo alto.

Guantes de Zara ($1,199 pesos)

Siempre es bueno cubrir esta parte de tu cuerpo tan delicada pero nadie dice que no puedes hacerlo con mucho estilo. Estos guantes de flor son hermosos y mantienen tus manos calentitas mientras complementan tu outfit.

Chamarra de plumas ($450 pesos)

Por supuesto, las chamarras de plumas no pueden faltar. Para looks más casuales, agregar esta prenda lo eleva por completo y por supuesto, va a juego con la temporada.

Suéter de punto azul ($1,606 pesos)

A veces nos olvidamos de utilizar un poco de color en una temporada donde tendemos a jugar sólo con los neutros. Por ello asegúrate de tener al menos un suéter de punto a color como el de acá. Incluso si no buscas algo tan llamativo o de un tono muy fuerte, este de seguro que te encantará.

Camisa blanca de Zara ($419 pesos)

La camisa blanca es un básico para todo el año, por lo que si aún no tienes una puedes adquirir esta de acá.

Crop top manga larga con pedrería ($699 pesos)

Los crop tops con mangas son también un must to have para el clima frío. Este modelo es muy hermoso y se encuentra muy en tendencia debido a la pedrería que lleva en él.

Pantalón de tela suelta de Mango ($1,499 pesos)

El pantalón estilo sastre o estos que cuentan con ganchos para estilizar la figura se encuentran muy en tendencia. Si deseas algo más tradicional, este modelo con botones laterales es también una buena opción.

¿Qué más le agregarías a tu armario cápsula de clima frío?