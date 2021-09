En este mundo al revés, las firmas de lujo internacionales cada vez van mas lejos para comunicar su existencia: recién Tiffany & Co., la empresa estadounidense de joyería y orfebrería de lujo fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en la Ciudad de Nueva York en 1837, como Stationery and Fancy Goods Emporium («Emporio de Papelería y Artículos de Lujo»), reunió a la bella y talentosa Beyoncé y Jay-Z.

La cantante, compositora y productora musical, es conocida en principio por haber pertenecido a Destiny’s Child, uno de los grupos femeninos más icónicos y vendidos en los 90´s y Shawn Corey Carter, mejor conocido por su nombre artístico JAY-Z es un rapero multimillonario de la industria del hip hop, productor y empresario. Ambos se conocen como la pareja Carter para su campaña llamada “About love” (Sobre el Amor), enmarcada por el arte del legendario Jean-Michel Basquiat.

About Love ha dado una primicia de fotografías en las que la pareja Carter aparece posando con un Basquiat nunca antes visto titulado “Equals pi” fechado en 1982 y cuyo color dominante es el reconocido azul Tiffany.

Al respecto, Alexandre Arnault, vocero de Tiffany comentó: “No tenemos ninguna literatura que diga que él hizo la pintura para TIffany. Pero sabemos un poco sobre Basquiat. Conocemos a su familia. Hace unos años hicimos una exposición de su trabajo en la Fundación Louis Vuitton. Sabemos que amaba Nueva York, que amaba el lujo y que amaba las joyas. Supongo que la pintura azul no es casualidad. El color es tan específico que tiene que ser una especie de homenaje”.

About love pretende traer de vuelta la clásica esencia lujosa de la marca con el Tiffany Yellow Diamond. Uno de los diamantes amarillos más grandes que se han descubierto hasta la fecha y que pocas celebridades han tenido el gusto de portar, entre ellas Lady Gaga y Audrey Hepburn y que aparece por primera vez en una campaña publicitaria.

About Love será lanzada el 15 de septiembre con un video musicalizado con la versión de Beyoncé de “Moon river”, canción que originalmente Hepburn interpretó en Breakfast at Tiffany’s. El arreglo con Tiffany & Co., incluye un compromiso de parte de la marca de destinar $2 millones de dólares para becas y otros programas enfocados en apoyar la educación en escuelas afroamericanas.

Seguidores de Basquiat han repudiado la campaña, pues no hay nada que demuestre su consentimiento para ser parte de la misma, defendiendo que el artista representaba a minorías expuestas a problemáticas sociales que no se identifican con la marca ni antes, ni ahora.

¿Quién fue Jean Michael Basquiat?

Disruptivo artista afroamericano que nació en 1960 en Brooklyn, Nueva York, de padre haitiano y madre de ascendencia puertorriqueña.

A principios de los años setenta se dedicó a pintar graffitis alrededor de Manhattan, integrando el dúo SAMO junto a su amigo Al Díaz. Luego comenzó a producir tarjetas postales pintadas a mano, una de las cuales se la vendió al ícono de la pintura pop Andy Warhol, de quién se volvió discípulo y amigo.

Basquiat pasó de ganar $US50 a $US250,000 en pocos años.

Exhibió su arte en escenarios como Times Square, en Nueva York, y durante la década de los 80’s realizó varias exposiciones internacionales. Solía pintar en trajes de Armani, que luego usaba manchados de pintura. En pocos años pasó de vender dibujos por $US50 a su primera exposición individual en la galería Annina Nosei de Nueva York, donde ganó US$250,000.

En 1982 fue pareja de la joven de origen italiano Madonna Louise Ciccone (¡¡Madonna!!), y amigo de Andy Warhol por mucho tiempo. Víctima de una fuerte adicción a las drogas, fue encontrado sin vida en su apartamento con sobre dosis de heroína, pasando a formar parte del club de los 27, reconocidos por morir a esa edad como Jim Morrison, Janis Joplin o Kurt Cobain.

Se considera el artista estadounidense de mayor recaudación en una subasta, generando US$ 171.5 millones de 80 obras, según la base de datos de Artprice y cuya imagen emblemática hoy se rescata de nuevo en About Love, la campaña de diamantes de TIfanny & Co., porque sin duda arte, lujo, belleza y fama son una combinación millonaria. Si no podemos tener un diamante amarillo, al menos podemos apreciar el arte.

Karla Lara