Artesanos unidos en la Feria Internacional de Artesanías

Los artesanos mexicanos e internacionales unen fuerzas con el objetivo de promover sus estados, territorios o países, así como las raíces y riquezas de sus culturas, haciendo honor a sus tradiciones y vendiendo sus productos más representativos. Para esta edición se tendrá: joyería, calzado, bolsas, accesorios, textiles con diseño tradicional y contemporáneo, etc. Además, productos agroalimentarios entre ellos cerveza artesanal, dulces típicos, café, mole, quesos, salsas, entre otros.

“Las Manos del Mundo”, que lleva más de 16 ediciones, nunca había detectado tanta demanda de participación, por la delicada situación por la que atraviesa el sector y el país.

“Estamos convencidos que, si no hacemos esta edición presencial, los artesanos ya no soportarían un año más sin sus ventas, por ello vamos no sólo a presentar su trabajo sino ayudarles a enlazar su arte a otras fronteras, así como a difundir en México el trabajo de nuestros hermanos latinoamericanos”, expresó Socorro Oropeza, Directora General del Comité Organizador.

Del mismo modo explica que «se busca reactivar la economía de los artesanos, pero además mostrar las nuevas técnicas y materiales que son tendencia en el mundo, y que buscamos ver en los grandes almacenes y a través de pequeños distribuidores en todo el país, como elementos de decoración o bien como un regalo para toda ocasión”, aseveró la promotora de Las Manos del Mundo.

¿Quiénes pueden asistir?

El evento está dirigido para todo público, pero principalmente para todos aquellos emprendedores, distribuidores y grandes cadenas comerciales que quieran apoyar el arte popular.

Se contará con la presencia de la cultura de Ecuador con aretes y accesorios; presencia gastronómica con café y postres turcos; perlas genuinas de Gran Canaria, España; Colombia con su artesanía de La Guajira; Cuba con su moda en tejidos; Bolivia con su gastronomía y artesanías; textiles de Perú, Cuba e Italia, entre muchos otros.

Cabe destacar que la derrama económica en tres días de exposición rebasa los $500,000 USD, siendo la única plataforma internacional que apoya al sector artesanal en México sin intermediarios.

También se podrá presenciar un completo programa cultural que pretende reproducir una feria típica para el deleite de todos los visitantes; una fiesta de color y alegría, con eventos originarios de cada participante como bailes, expresiones artísticas y música tradicional.

Por ser un evento socialmente responsable contará con todas las medidas de sanidad, para proteger tanto a asistentes como a expositores. “Tendremos filtros desde la entrada principal, hasta el mismo salón Olmeca, donde se realizará el encuentro, ubicado en el primer piso del WTC de la CDMX”, advierte la organizadora.

La cita con los artesanos es del 15 a 17 de octubre, en un horario de 11:00 a 21:00 hrs.

¡No te lo puedes perder!

Fuente: Las manos del mundo