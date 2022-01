El maquillaje cada vez más artístico y osado está de moda. Lo que también sabemos es que si bien son hermosos, no cualquiera se atrevería a salir con algo tan vistoso y elaborado. No te preocupes, que para lucir esta tendencia no necesitas seis kilos de delineador ni colores fluorescentes, puedes intentar este un artistic soft makeup con un color que de seguro le va bien a todas: los tonos naranjas.

Ni qué decir que necesitas ser una experta en maquillaje, pues este estilo es bastante sencillo y de seguro queda bien con muchos atuendos. Perfecto para quienes desean introducirse en el mundo del maquillaje artístico de a poco o para quienes simplemente busquen probar algo nuevo.

Súper simple

Un maquillaje que luce bastante simple y a la vez muy llamativo. Las tonalidades naranjas le van muy bien a todas las pieles. Puedes jugar con diversos colores para crear un resultado más vistoso. Acompañado de un delineado de gato o algo más osado como un delineado gráfico, parecerá que te esmeraste durante horas con dicho look.

A veces las gafas pueden robar el protagónico de tu maquillaje y disminuir el efecto. Con esta opción de artistic soft makeup los lentes amplios serán un complemento y muchos accesorios dorados te ayudarán a resaltar.

¿Qué necesitas?

Sombra de ojos de tres tonos naranjas y uno dorado

Rubor, un tono naranja claro y uno mandarina

delineador marrón y negro

Strass de estrellas dorado

Iluminador dorado

Labial naranja

Sombra de cejas

Procedimiento

Prepara tu piel con primer, base, polvo y lo que usualmente utilices antes de comenzar.

Ojos

Toma la sombra más intensa y aplícala como color de transición y en la parte de abajo del ojo, a continuación utiliza un naranja más oscuro para la mitad del párpado y el dorado para la otra mitad que se une con el lagrimal. Haz el delineado de tu preferencia (sencillo o gráfico) y distribuye las pequeñas estrellas como mejor lo veas. Por ultimo agrega un toque de iluminador dorado en el lagrimal.

Cejas

Delinea tus cejas como de costumbre y coloca un poco de iluminador dorado debajo.

Mejillas

Utiliza dos colores de rubor tal como se muestra en la imagen. El naranja más intenso desde la mitad de las mejillas y el puente de la nariz, el más claro a los lados. Pon iluminador en el puente y la punta de la nariz y por último, con el delineador marrón crea pequeñas pecas, difumina un poco con la brocha de ser necesario.

Labios

Aplica el labial naranja y un toque de iluminador en el arco de Cupido.

¿Qué tal? ¿Te atreves?