El skincare y maquillaje es un área en la que hay de todo. Aunque pienses que siempre será más de lo mismo pero con otro nombre, siempre hará algo nuevo dentro de este maravilloso universo. Descubre las últimas novedades de la belleza invernal que se entremezcla con la tecnología y la meta de cuidar tu piel para hacerte lucir cada día más hermosa.

#MinisoMakeup

Miniso ve la piel como un lienzo, un medio para expresarnos. Por ello tiene innumerables opciones para que puedas dar rienda suelta a toda tu creatividad y encontrar el look perfecto sin importar la ocasión. Si apenas comienzas en el mundo del maquillaje o sueles ser más bien práctica, te enamorarás del All in One. Una pila multifuncional y portátil que contiene bronceador en crema, iluminador en crema, base de maquillaje en crema, colorete en crema y polvos compactos.

Las paletas de color son preciosas y hay de diversos tamaños, puedes ver esto en el reel que te pongo al final de este post.

Las máscaras de pestañas se han viralizado tanto que no podíamos dejarlo pasar. Si quieres una apuesta segura, la Reloaded es todo lo que necesitas. Cuenta con un doble cabezal para rizar y alargar y definir una mirada penetrante y muy sensual.

Kylie Cosmetics

Pocos maquillajes te harán sentir como diva de los 90, muy al estilo Legalmente Rubia como la marca Kylie. Para esta edición de belleza invernal nos presenta dos propuestas, las «Pressed Powder Palettes» para lucir como estrella de cine de día y de noche. La textura es suave y cuenta con una excelente pigmentación.

Cuenta con colores bastante versátiles y principal, ente cálidos pero con el toque pequeño de tonalidades frías para variar. Son compactas y puedes llevar a donde quieras. En Mauve Pallete abundan las tonalidades rosas y en la Bronze Palette podemos ver muchos marrones.

Naturología by BioRepublic

Los beneficios de la naturaleza combinado con lo último de la ciencia y tecnología se unen para crear estos productos de alta calidad y accesibles con resultados dermatológicos comprobados.

Cuando digo que tienen cosas increíbles ¡es porque lo tienen! Empecemos con el ingrediente más raro de todos, el Snow Lotus. Esta es una de las plantas más raras del mundo que deja la piel mucho más clara y pura. Puedes encontrar el producto bajo el nombre de petal power de la marca.

My kind of winter de BROWNIE

El invierno se asocia con paleta de colores fríos. A pesar de ello es una temporada cálida rodeada por encuentros familiares. Es por ello que la colección My Kind of Winter es tan colorida. Con un estilo muy copencore para invierno puedes encontrar prendas básicas de la estación acá.

Botas FW de Skechers

Y si bien esto es de moda, ¡al sentirnos lindas nos vemos lindas! Mantener tus pies abrigados nunca había lucido tan bien. La nueva colección de botas Skechers para la nueva temporada, está equipada con tecnología Warm Tech que mantiene su interior a una temperatura cálida y agradable. Los materiales son además, cruelty free y el diseño es muy hermoso y atemporal.

Y estas serían las últimas novedades de la belleza invernal, ¿cuál fue tu preferida?