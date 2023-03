Binikini es la nueva canción de la banda de reggae venezolana ¡que parece anunciar el comienzo del calor!, te presentamos a esta banda, por si no la conoces.

La canción

Binikini es una colaboración con Danny Ocean y a medida que transcurre el video podemos ver como cuenta la historia de un grupo de jóvenes de camino a la playa. Nada más veraniego que eso. Es imposible no escuchar la canción o ver el video y no transportarse inmediatamente a la playa y esas vibras caribeñas que transmiten. No caben dudas que la colaboración entre el artista y la banda Rawa es todo un éxito.

La locación

Podemos ver diversos paisajes, el video comienza en el llamado “Boquerón” de la autopista Caracas la-Guaira y termina en nada más y nada menos que el pueblo de Naiguatá. Realizan una parada en el famoso puesto de cocadas “Los Cocos” de Caraballeda ubicado en la guaira y finalmente terminan con una fiesta de fogata en una de las hermosas playas de Naiguatá.

La participación

Además de las modelos contratadas, quienes aparecen en el video son los mismos residentes de Naiguatá a quienes se les invitó a colaborar y realizar el perfomance que mejor les conviniera para salir en el video musical. Un tiempo después de su rodaje, finalmente Binikini está aquí para llenar de alegría veraniega toda la temporada.

¿Ya escuchaste Binikini de Rawayana?